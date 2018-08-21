《如懿傳》首播對決《延禧》被譙翻 網唯一激推是「她」

《如懿傳》首播負評不斷，唯一被讚的是富察皇后。(圖／翻攝自微博)

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中時電子報
／綜合報導
《延禧攻略》中的富察皇后。(圖／翻攝自微博)
周迅的聲音和少女扮相讓網友出戲。(圖／翻攝自微博)

由霍建華、周迅主演的清宮劇《如懿傳》，因卡司強大加上耗資22億製作，未上映就備受期待，歷經1年波折後，終於在20日首播，迎戰同樣時空背景的夯劇《延禧攻略》，未料表現不如預期評價兩極，唯一獲好評的是飾演富察皇后的大陸女星董潔。

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由於《延禧攻略》先播，已經好評不斷，因此《如懿傳》難免被拿來比較，首播後不少劇迷對於梳化、道具到劇情節奏等吐槽不斷，雖然演員演技有一定水準，但周迅的原音太過低沉有磁性，加上已是熟女，以少女扮相和未登基的乾隆打情罵俏，讓觀眾相當出戲。

另外故事要交代的人物太多，難免節奏過慢，而《延禧》的「服裝、化妝、道具」都被讚爆，所以《如懿傳》的色調太過鮮豔俗麗，都讓觀眾很不習慣，不僅如此連廣告都嚴重蔽頻，都讓網友譙到翻。不過唯一受到好評的是由董潔飾演的富察皇后，她在劇中扮相溫柔賢淑、優雅端莊，不輸《延禧》的秦嵐，受到網友激推，近200萬人狂搜，更登上微博熱搜第一。

不過雖然《延禧》佔先播優勢，加上劇情進入高潮，暫時略勝一籌，但不少網友仍對《如懿傳》有期待，認為要看到最後才能判斷誰優誰劣。

(中時電子報)

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