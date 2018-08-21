85度C董座稱集團未受壓力 網友：真相打臉蔡政府

2018年08月21日 08:07 中時電子報 戴安瑋

蔡英文總統造訪美國洛杉磯時路過當地的85°C門市，引發大陸網友抵制，大陸多個外送平台也在網友的壓力下，暫時下架，以致業績下滑一成。對此，85°C母公司美食達人董事長吳政學表示，集團未受壓力 不影響大陸布局。網友表示，「真相打臉蔡政府，什麼路過?什麼大陸大壓?只會搞民粹操弄意識形態」。

吳政學對《聯合報》表示，身為台商，他非常認同也支持「九二共識」，希望兩岸之間能夠和平發展，也希望兩岸的網民能夠相互理解，更希望搞政治的人不要居中操作獲取利益，讓台商能夠把所有心力專注於經營企業，提供消費者最好的服務。

他並說，目前初步了解，此事件，在大陸業績下滑約百分之十。兩岸都是炎黃子孫，市場關聯緊密，兩岸一家親是他由衷的期盼。這起事件發生以來，集團從未受到來自各方的壓力，也不會影響85°C在大陸的投資布局，集團正和大陸三大團購網持續溝通，希望能在最短的時間恢復上架，相信抵制應只是短暫心理因素，很快會平息。

吳政學表示，集團在大陸市場今年上半年營收成長百分之十，獲利對比去年同期也有15%增長，未來每年仍將以10%至15%的成長速度展店。

網友表示，「此次，85°C事件，大陸官方都是被動因應，電商下架其交易平臺，也是源於大陸網民的強勢施壓。估計不久就會恢復正常，畢竟老闆宣示認可九二共識了」、「啡戰之罪」、「真相打臉蔡政府，什麼路過?什麼大陸大壓?只會搞民粹操弄意識形態」。

(中時電子報)