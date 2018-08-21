獨／《延禧》、《如懿傳》誰厲害？溫太醫這麼說

2018年08月21日 08:17 中時 洪秀瑛

張曉龍教禮儀。（翻攝騰訊視頻）

壯闊場面。（翻攝騰訊視頻）

千人下跪。（翻攝騰訊視頻）

溫太醫。（資料照）

霍建華主演《如懿傳》。（愛奇藝台灣站提供）

秦嵐（中）、吳謹言（左）主演《延禧攻略》。（愛奇藝台灣站提供）

大陸知名演員張曉龍7年前以《後宮甄嬛傳》「溫太醫」角色在兩岸三地走紅，近來熱播夯劇《延禧攻略》及《如懿傳》都由他擔任禮儀指導，如何看待這2部宮鬥劇的對決？張曉龍在北京接受電話專訪說：「在我心裡不會拿他們做比較，我的團隊對每部作品都全心投入，也會依照導演和製片人要求去做，2部戲要求不同，各有所長。」

張曉龍除了演員身分，也是中央戲劇學院的副教授和研究生導師，曾擔任多部影視古裝劇的禮儀指導，包括《赤壁》、《滿城盡帶黃金甲》、《後宮甄嬛傳》等，受封「中國影視禮儀指導之父」，鄧超、文章等都是他的學生，孫儷在《甄嬛傳》的「驚鴻舞」和安陵容的「滿漢八旗冰嬉舞」均出自他手。

最近《延禧攻略》火紅，網友發現劇中不少橋段與其他古裝劇「似曾相似」，引來爭議及話題。張曉龍平心而論：「每部戲多少都有相像地方，但不能不承認 《延禧》是一部成功作品，不管在美學、色彩上都有進步、故事上也有提昇，已達到一定水準，演員們詮釋得很好，尤其秦嵐、聶遠戲好，說到底還是靠演技的」。

張曉龍近年因忙著拍戲及製作戲劇，「我帶著禮儀工作室團隊一起把前期工作做好，再由團隊負責執行，我的禮儀團隊都是碩士、博士畢業，經過長期培訓、專業知識引導，在片場都能獨當一面」。

《如懿傳》在騰訊獨播，愛奇藝台灣站同步跟播，劇組釋出首支「尊禮摹行」版製作花絮，從禮儀培訓到禮儀指導，劇中服裝、髮型妝容、道具、場景等亦十分考究。

張曉龍認為，禮儀工作室團隊是《如懿傳》和故宮的傳達者：「我從來沒說我們還原了什麽，因為沒有人能還原歷史，我們在尊重歷史的情況下，我們盡量做到離它最近，這是一個創作者的嚴謹態度。」

《如懿傳》拍攝前，劇組辦過系列歷史講座，張曉龍擔任講師，並為周迅、霍建華等主要演員細心講解各個禮儀動作，上了好幾堂學術與趣味並重的古代禮儀課。演員群歷經3個月禮儀學習，包括特有的「六肅三跪三拜禮」，張曉龍解釋，中國禮儀一直傳承著周禮，各朝代有不同變化，這種蹲兒安、打千兒等禮儀清朝才有，因為受滿蒙文化影響。

《如懿傳》為了重現乾隆時期帝王處理政務的御門聽政的震撼場面，匯集了976個群眾演員，以整齊劃一的動作，展現出帝王登基的磅礡大氣。《如懿傳》的宏大場面比《甄嬛傳》多？張曉龍說，因《如懿傳》的出宮戲較多，儀式也多，比起《甄嬛傳》裡的甄嬛出宮那段時間，相對簡單，偏愛哪個作品？他妙喻：「觀眾自己看吧，就像10個手指長短不一，但都是我愛的（作品）」。

(中時 )