賴清德狂撒5800億選舉支票 網翻昔日言論打腫臉

行政院長賴清德（右二）上月22日到嘉義市文財殿參拜時，承諾行政院會大力支持嘉義市的重大建設。（資料照,呂妍庭攝）

友善列印
中時電子報
／綜合報導
行政院長賴清德近日每到一處輔選，就大開建設支票，網友翻出賴清德2014年曾說的言論打臉。(擷取自鳳凰花護民主市政監督聯盟臉書)

為拚九合一選舉，行政院長賴清德最近勤於受訪、勤跑選區且一路拋撒「選舉支票」，從橋頭科學園區、台南捷運線，到桃捷延伸線等，總額已超過5800億。對此，有網友翻出賴揆2014年曾說過政策買票是台灣危機，並怒吼「還要讓民進黨繼續拿你的錢來騙他的選票嗎？」

隨著年底腳步近，賴清德近月助選行程滿檔，全台走透透。賴揆一路大開建設支票，在高雄為民進黨高雄市長參選人陳其邁助選時，承諾包括核定橋頭科學園區在內的7項建設經費共2376億。若再加上日前新竹縣的水岸環境營造、桃園市的交通建設經費等，賴清德已端出上看5800億的選舉支票。國民黨高雄市長參選人韓國瑜、國民黨台南市長參選人高思博都質疑賴揆用行政資源助選，難逃行政不中立、政策買票的疑義。行政院發言人Kolas Yotaka澄清，「承諾絕對不是只跟著特定的政黨候選人走」。

然而，臉書粉絲專頁「鳳凰花護民主市政監督聯盟」翻出賴清德在2014年曾接受天下雜誌採訪，當時賴清德談到台灣的2個危機，其中他說用鈔票換選票的思維並沒有改變。最低層級的是候選人買票；再來是縣市長候選人，不分藍綠開空頭支票，加起來每年總共要多支出七百多億元。賴說他不認為台灣負擔得起這樣的支票，要不是跳票就是其他建設停擺，債台持續高築，賴直言總統、行政院長企圖政策性買票，開的支票更大。而這個危機不改，台灣每經過一場選舉，負擔就更重，很難往前。

翻出賴清德昔日言論打臉今日賴揆，「鳳凰花護民主市政監督聯盟」寫道，2014年賴清德說

政策買票是台灣危機，2018年賴清德卻企圖政策買票，每到一處輔選就大開建設支票，狂撒台灣人納稅錢已高達5800億。該粉絲專頁怒吼「你還要讓民進黨繼續拿你的錢來騙他的選票嗎？」

(中時電子報)

文章來源：鳳凰花護民主市政監督聯盟臉書

自走砲發威！夫人干政風波 陳佩琪怒槓丁守中
85度C董座稱集團未受壓力 網友：… 央視報導柯文哲 吳子嘉：大陸丟…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。