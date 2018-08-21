賴清德狂撒5800億選舉支票 網翻昔日言論打腫臉

2018年08月21日 08:24 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

行政院長賴清德近日每到一處輔選，就大開建設支票，網友翻出賴清德2014年曾說的言論打臉。(擷取自鳳凰花護民主市政監督聯盟臉書)

為拚九合一選舉，行政院長賴清德最近勤於受訪、勤跑選區且一路拋撒「選舉支票」，從橋頭科學園區、台南捷運線，到桃捷延伸線等，總額已超過5800億。對此，有網友翻出賴揆2014年曾說過政策買票是台灣危機，並怒吼「還要讓民進黨繼續拿你的錢來騙他的選票嗎？」

隨著年底腳步近，賴清德近月助選行程滿檔，全台走透透。賴揆一路大開建設支票，在高雄為民進黨高雄市長參選人陳其邁助選時，承諾包括核定橋頭科學園區在內的7項建設經費共2376億。若再加上日前新竹縣的水岸環境營造、桃園市的交通建設經費等，賴清德已端出上看5800億的選舉支票。國民黨高雄市長參選人韓國瑜、國民黨台南市長參選人高思博都質疑賴揆用行政資源助選，難逃行政不中立、政策買票的疑義。行政院發言人Kolas Yotaka澄清，「承諾絕對不是只跟著特定的政黨候選人走」。

然而，臉書粉絲專頁「鳳凰花護民主市政監督聯盟」翻出賴清德在2014年曾接受天下雜誌採訪，當時賴清德談到台灣的2個危機，其中他說用鈔票換選票的思維並沒有改變。最低層級的是候選人買票；再來是縣市長候選人，不分藍綠開空頭支票，加起來每年總共要多支出七百多億元。賴說他不認為台灣負擔得起這樣的支票，要不是跳票就是其他建設停擺，債台持續高築，賴直言總統、行政院長企圖政策性買票，開的支票更大。而這個危機不改，台灣每經過一場選舉，負擔就更重，很難往前。

翻出賴清德昔日言論打臉今日賴揆，「鳳凰花護民主市政監督聯盟」寫道，2014年賴清德說

政策買票是台灣危機，2018年賴清德卻企圖政策買票，每到一處輔選就大開建設支票，狂撒台灣人納稅錢已高達5800億。該粉絲專頁怒吼「你還要讓民進黨繼續拿你的錢來騙他的選票嗎？」

(中時電子報)