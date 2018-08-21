獨／溫太醫演不成《如懿傳》 真正原因曝光

2018年08月21日 08:39 中時 洪秀瑛

張曉龍文質彬彬。（取自微博）

周迅。（愛奇藝台灣站提供）

袁詠儀在《唐磚》飾演長孫皇后。（取自微博）

張佳寧演出《唐磚》。（取自微博）

王天辰演出《唐磚》。（取自微博）

張曉龍7年前以清裝宮鬥劇《後宮甄嬛傳》「溫太醫」角色在兩岸三地走紅，近來熱播夯劇《延禧攻略》及《如懿傳》都由他擔任禮儀指導。外界好奇為何他此次沒參演 《甄嬛傳》的續集《如懿傳》，原來背後有原因。

劇中與「如懿」周迅有感情糾葛的「凌雲徹」角色原屬意張曉龍演出，「實際推動後，製片方和導演仍擔心若有《甄嬛傳》的演員演出會讓觀眾有跳戲感覺，最後沒拍成挺遺憾的，《甄嬛傳》所有人裡，只有我以禮儀指導形式參與《如懿傳》」。

張曉龍除了演員身分，也是中央戲劇學院的副教授和研究生導師，曾擔任多部影視古裝劇的禮儀指導，包括《赤壁》、《滿城盡帶黃金甲》、《後宮甄嬛傳》、《羋月傳》、《海上牧雲記》和《琅琊榜之風起長林》等，受封「中國影視禮儀指導之父」，孫儷在《甄嬛傳》中的「驚鴻舞」和安陵容的「滿漢八旗冰嬉舞」均出自他手。

當年演出《甄嬛傳》的時候，曾有人問張曉龍「怎麼把溫太醫演得那麼好」？他曾說，「如果身在中戲（中央戲劇學院），你自然明白。中戲是個學術氛圍非常濃厚的地方，可能連掃地的都會演戲了。」能夠在中戲任職副教授，顯見他在戲劇表演及歷史文化的厚實底蘊。

《甄嬛傳》之後，張曉龍鮮少再進「後宮」為嬪妃把脈治病，這幾年他拍了電視劇《妻子的謊言》、《愛人的謊言》、《天淚傳奇之鳳凰無雙》，直到接下《如懿傳》禮儀指導才重返紫禁城。張曉龍認為，禮儀工作室團隊是《如懿傳》和故宮的傳達者：「我們在尊重歷史的情況下，盡量做到離它最近，這是一個創作者的嚴謹態度。」

生活中的張曉龍已多了總裁身分，他與友人成立樂合影業公司近3年，即將推出自己擔任藝術總監、出品人、禮儀指導等多重身分的超級IP網劇《唐磚》，該作品是唐朝第一穿越小說改編，演員群包括張智堯、袁詠儀、王天辰、張佳寧等。袁詠儀在劇中飾演唐朝一代賢后長孫皇后，全劇今年3月已殺青，目前後製中，預計9月將在愛奇藝視頻網推出。

第一次新突破，有困難也有驚喜，張曉龍看著自己的心血一點點在作品中呈現還是很有成就感，問他當總裁的心得？他嘆了口氣，笑說：「挺辛苦的，但是苦中作樂吧。」張曉龍秉持著一貫的嚴謹保守、認真專業的行事風格與態度，分享：「做網劇也好，電視劇、電影也罷，製作不會有區分，我有一顆熱愛藝術的心，所以做任何事都有最基本的要求。」

(中時 )