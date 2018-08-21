央視報導柯文哲 吳子嘉：大陸丟包國民黨？

央視2分鐘新聞報導柯文哲。(取自央視新聞畫面)

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中時電子報
/整理報導
吳子嘉於政論節目《年代向錢看》表示，這是央視有史以來第一次用專題報導非國民黨籍政治領袖，央視從沒報導總統蔡英文，如果有的話，也是負面居多。一般像他們這種咖參加大陸的新聞節目大概也只有30秒的出鏡畫面。(圖片取自Youtube)

大陸央視日前推出一支2分鐘報導介紹台北市長柯文哲，不但篇幅長，最後還預測柯應會投入2020總統大選。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉表示這背後所釋放出來的訊息就是，「大陸把國民黨丟包了」。

吳子嘉於政論節目《年代向錢看》表示，這是央視有史以來第一次用專題報導非國民黨籍政治領袖，央視從沒報導總統蔡英文，如果有的話，也是負面居多。一般像他們這種咖參加大陸的新聞節目大概也只有30秒的出鏡畫面。

更重要一點，兩岸現在是冰凍狀態，甚至在引發衝突之際，央視突然做了一個柯文哲專題報導，這背後所釋放出來的訊息就是，大陸把國民黨丟包了，所以國民才會那麼憤怒，因為國民黨知道自己已經出局了。

且國台辦在評估台灣選情的能力不比台灣差，大陸會報導柯文哲的舉動，已經是認為柯文哲選台北市長這件事情上面已沒有懸念。國台辦跟央視不是隨便報導柯文哲的，這背後代表是大陸在台北市部分已放棄國民黨，接受柯文哲已是政治領袖的事實。

(中時電子報)

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