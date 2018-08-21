自走砲發威！夫人干政風波 陳佩琪怒槓丁守中

2018年08月21日 09:10 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

台北市長柯文哲（右）日前與夫人陳佩琪（右2）一同出席活動。（資料照,鄧博仁攝）

台北市長柯文哲夫人陳佩琪曾被外界批評干預市政，陳佩琪則表示未來不再與柯文哲出席公務活動。國民黨台北市長參選人丁守中昨提及，他若當選市長，絕對不會有第一市長夫人或是第一市長爸媽干政。對此，陳佩琪稍早在臉書怒嗆丁守中「我干過市長哪一樣政務？真是夠了，該適可而止了！」

陳佩琪曾多次上演「護夫秀」，更不惜槓上媒體，作風引發外界議論。陳佩琪日前表示，以後柯P的公務活動，不再一起出席，經市府來邀的公益活動，除非邀請所有候選人的夫人一起參加，否則不再出席。陳佩琪也強調她將開始進入選戰模式，擺脫過去市長夫人出門「揮揮手、微微笑」的溫良恭儉讓形象，從此進入2014年柯尚無官職時，那個「自走砲」的陳佩琪！

然而，國民黨台北市長參選人丁守中昨說他從政28年，太太只有在選舉時幫忙跑市場，從未在公共政治領域表達過任何意見。所以他若當選市長，絕對不會有第一市長夫人或是第一市長爸媽干政的事，更不會有動員基層常任文官陪同拜票的事情。

對此，陳佩琪在臉書開砲了！她說社會無法接受首長夫人跟隨首長一起出席公務活動，她知道也深自檢討了， 同時也聲明以後不再和市長一起出席。她直接點名丁守中，「想請教丁市長候選人，我陳佩琪自先生當選市長以來，出席哪一個活動是自己要求的？我干過市長哪一樣政務？真是夠了，該適可而止了！」

網友則在底下留言表示「照叮叮邏輯，大概夫人都不能干政，但是可以像花蓮縣長夫人這樣一起參政」、「市長夫人做自己就對了」、「其實你也該適可而止，不要嘴巴一直抱怨曝光太多卻又天天發文」、「別讓佩琪不開心」、「跟他認真就輸了」。

(中時電子報)