麥當勞超雷套餐竟還在賣？地方媽媽：孩子吃一口就吐了

麥當勞推出的「一口咬麥麥鷄」兒童餐，雖標榜低卡健康，口味卻引來負評。（翻攝自網路）

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中時電子報
/綜合報導

挑食的小朋友到麥當勞點餐，總是找得到可吃的，但這個套餐卻超級雷，讓家長好想聯名要求麥當勞下架！一位住高雄的家長在臉書貼文抱怨，兒子吃「一口咬麥麥鷄」，才咬一口就吐了，她拿來吃根本難以下嚥，引起不少人共鳴，「柴柴的不好吃」、「看了完全沒食慾」，「好像是黏土雞塊」，真是「一整個不開心的兒童餐」。

「一口咬麥麥鷄」兒童餐於2016年推出，主打優質雞胸肉搭配蔬菜，以10比1的黃金比例組成，以100%非油炸蒸煮製作，是麥當勞全主餐中熱量及鈉含量最低的餐點，官網標示其熱量只有87大卡、鈉220 mg。

雖然標榜低卡健康，推出之後卻引來不少負評，網友們對於原po的貼文，可是心有戚戚焉。網友紛紛表示「超難吃！孩子根本不捧場」、「買過唯一一次，我兒子一口就吐掉，然後就拚命吃我的九塊麥克雞塊」、「根本不像食物」。麥當勞專業廚房員工也認同難吃的評價，要大家別點一口咬麥麥雞。

不過，一口咬麥麥鷄低卡的特色，還是有人大讚是減肥良物，可惜沒有單賣，而且還是兒童餐限定。另有人說這是反行銷，要小朋友以後不要再吃速食。

麥當勞對此回應表示，一口咬麥麥雞全程用蒸煮方式烹調，符合《食品安全衛生管理法》第28條所明訂的兒童餐規範，且以幸運草、蝴蝶結2種有趣的造型呈現，希望小朋友吃得健康、開心。

(中時電子報)

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