北京大七環全線通車　神曲「五環之歌」再次爆紅

2018年08月21日 09:07 中時電子報 李靖棠

據香港01新聞報導，去過北京的旅客、必定對於該城市環狀道路的設計留下深刻印象，隨著入住人口快速增加，讓本已擴大至五環的北京，持續向外擴增至「七環」。如今，被稱為「北京大七環」、首都地區環線高速通州至大興段於今日正式通車，也讓北京正式邁入七環的時代，同時也使一首傳唱多年的網路神曲「五環之歌」又一次被翻出且爆紅。

《五環之歌》-張信哲 《天籟之戰》第6期【東方衛視官方高清】

所謂的「大七環」、全長共940公里，其中890公里在河北地區、50公里在北京。官方資料顯示，大七環全線通車後，通州至大興段將在京津冀三地多個重要城市間，形成快速連接通道，與多條高速公路形成放射線網路，不僅帶動共同發展。未來的每日通行量，預計能達到約25,000台／次左右，將能在很大程度上、緩解首都圈的行車壓力。

但為何與近10年前的「五環之歌」有關？原來，從2009年這首神曲開始流傳、2011年被相聲演員岳雲鵬傳唱而爆紅，它一度被笑稱是北京市非官方的宣傳主題曲。其中歌詞內最傳神的一句、也被封為神預測的之處就是，「五環，你比六環少一環…終於有一天，你會修到七環，修到七環怎麼辦，你比五環多兩環！」如今，僅不到10年的時間、這個預言就如實地實現了。

龐大的人口、居住與交通壓力，讓不少在北京工作和居住的民眾大喊吃不消，當七環真的落實之際，許多網友、只好將心中的「無奈」轉換成創意，不僅讓再次神曲續唱，也讓人不禁會心一笑：

(中時電子報)