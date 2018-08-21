約炮潮席捲動漫同人展 正妹Coser的床戰對象讓宅宅崩潰

以Cosplay當主題的成人片商「同人アキバ出版」調查表示，旗下合作過的28名Coser都與同人本畫師上過床 (圖／翻攝自同人アキバ出版」twitter)

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中時電子報
／綜合報導
日前有一名小隻馬Coser「@HimeTakanashi」因尺度太大而造成風波 (圖／翻攝自twitter)

日本最大的動漫同人展C94 (Comic Market)日前畫下句點，最大賣點除了「同人本」外，就屬於正妹Coser們的角色扮演(Cosplay)了。但現在有成人影片公司爆料，表示許多正妹Coser在會展結束後，都跑去跟「同人本」作者們約炮，也讓宅男們大吃一驚：「現在改行還來得及嗎」。

每到Comic Market時，許多Coser總是使出渾身解數，只為了讓攝影師的焦點集中在自己身上，不過現在爆出這些Coser不僅執行角色扮演，甚至還「加碼」做服務做到床上去，與同人本作者、畫師們約炮。根據《蘋果》報導，Cosplay成人片商「同人アキバ出版」做了調查，發現旗下合作過的28名正妹Coser中，都曾跟畫師、同人誌作者上床過，反之攝影師卻一個也沒有，讓不少宅宅崩潰。

不少攝影師看到後，也大喊想改行學畫畫，「早知道以前美術課就認真上了...」、「這不是真的，我不相信啊~~」、「扛攝影機重得要死貴得要死又熱得要死還沒得享受，我哭了」，但也不少淡定宅宅不意外：「這很正常吧」、「就我所知很多Coser最後都跟老師們在一起」。

(中時電子報)

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