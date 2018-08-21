朴子醫院辦安寧療護藝術展 反思醫療意義

衛生福利部朴子醫院自即日起，在院內展出多幅有關安寧醫療的得獎作品及故事繪本等，期藉由藝術撫慰人心的力量，反思醫療的意義。（張伊珊翻攝）

友善列印
中時
衛生福利部朴子醫院自即日起，在院內展出多幅有關安寧醫療的得獎作品及故事繪本等，期藉由藝術撫慰人心的力量，反思醫療的意義。（張伊珊翻攝）

衛生福利部朴子醫院邀請財團法人張啟華文教基金會「安寧療護行動美術館」，自即日起至12月底止，在院內「朴醫小鎮文藝走廊」，展出歷屆優秀的得獎作品、本土生命繪本及插畫故事，期藉由藝術撫慰人心的力量，反思醫療的意義。

社工室主任蔡政良表示，這次參展畫作幅幅耐人深思，有些觀點與想法更是以往未曾思考過的，例如畫作《撫慰》，描繪大人與小孩肩並肩在夕陽落下的小路上，如同象徵生命開始與結束，狹長昏暗背影投射走向死亡，但前方面對的是溫暖的家，讓人在觀賞畫作的當下，有種特別的寧靜感。

院長蔡宗龍透露，此次展出內容中，讓他印象深刻的是繪本《再見環環》，描述小朋友與寵物環環的生命故事，透過插畫，讓小朋友了解生老病死的過程，嘗試讓小朋友學習接觸生死教育、尊重生命自主及個別差異，當有個生命終結，必定另個能量會再其他地方展開新生命，坦然面對親人最後「回家」的旅程。

蔡宗龍指出，明年1月6日《病人自主權利法》即將上路，未來將作預立醫療照護諮商，院方也已設立安寧病房。為推廣預立醫囑與生命末期安寧照護，對病人生命末期的重要性，特安排本次安寧療護美術展，透過繪畫探索並了解生命本質，探討醫療除了搶救生命，同時要表現對生命的尊重與放下，並非無限制的搶救，而是善終。

(中時 )

約炮潮席捲動漫同人展 正妹Coser… 民航局10萬高薪徵嘸人 網諷：他…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。