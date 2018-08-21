朴子醫院辦安寧療護藝術展 反思醫療意義

2018年08月21日 09:53 中時 張伊珊

衛生福利部朴子醫院自即日起，在院內展出多幅有關安寧醫療的得獎作品及故事繪本等，期藉由藝術撫慰人心的力量，反思醫療的意義。（張伊珊翻攝）

衛生福利部朴子醫院邀請財團法人張啟華文教基金會「安寧療護行動美術館」，自即日起至12月底止，在院內「朴醫小鎮文藝走廊」，展出歷屆優秀的得獎作品、本土生命繪本及插畫故事，期藉由藝術撫慰人心的力量，反思醫療的意義。

社工室主任蔡政良表示，這次參展畫作幅幅耐人深思，有些觀點與想法更是以往未曾思考過的，例如畫作《撫慰》，描繪大人與小孩肩並肩在夕陽落下的小路上，如同象徵生命開始與結束，狹長昏暗背影投射走向死亡，但前方面對的是溫暖的家，讓人在觀賞畫作的當下，有種特別的寧靜感。

院長蔡宗龍透露，此次展出內容中，讓他印象深刻的是繪本《再見環環》，描述小朋友與寵物環環的生命故事，透過插畫，讓小朋友了解生老病死的過程，嘗試讓小朋友學習接觸生死教育、尊重生命自主及個別差異，當有個生命終結，必定另個能量會再其他地方展開新生命，坦然面對親人最後「回家」的旅程。

蔡宗龍指出，明年1月6日《病人自主權利法》即將上路，未來將作預立醫療照護諮商，院方也已設立安寧病房。為推廣預立醫囑與生命末期安寧照護，對病人生命末期的重要性，特安排本次安寧療護美術展，透過繪畫探索並了解生命本質，探討醫療除了搶救生命，同時要表現對生命的尊重與放下，並非無限制的搶救，而是善終。

(中時 )