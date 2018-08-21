民航局10萬高薪徵嘸人 網諷：他國20萬起跳　

2018年08月21日 09:52 中時電子報 戴安瑋

民航局也鬧人才荒！民航局官網公告徵「「適航檢查管理」人才，月薪約10萬元，竟一年半了，竟沒有人報名，民航局表示，已獲考試院同意，將透過國家考試制度建立、穩定人力晉用。對此，網友說，「1500小時又有各種資格的早就跑去別國領200~260K了，誰還跟你在台灣領100K這種瞧不起菁英的薪水？」。

民航局標準組長林俊良對《蘋果日報》表示，「飛航駕駛檢查管理」必須從事航空氣駕駛、航務作業人員及業者的監理工作；「適航檢查管理」則負責航空器及其各項裝備、零組件之設計、製造驗證、維修及改裝作業檢查之監理工作；早期這類人才多半從軍職中延攬，飛航駕駛檢查員至少要1500小時飛時，適航檢查員至少須具備5年以上維修經驗才可擔任，但因國防特考早停辦，民航局改以約聘方式晉用人才。

他說，「適航檢查管理」類科人才缺得兇，局內正職加約聘約25位，其中僅9位具公務員資格，在公務體系內月薪約10萬，但在業界，除了發展性高、接觸廣，薪水也比較高；「民航局官網上開此約聘職缺1年半了，連1位報名的都沒有。」現考試院願意協助，研擬規範此2類人才晉用，同時也研擬應考年齡上限為55歲，否則年齡太大的考上了，培養沒幾年就要準備退休。

對此，網友說，「符合資格的不會去領這麼低的薪水」、「1500小時又有各種資格的早就跑去別國領200~260K了，誰還跟你在台灣領100K這種瞧不起菁英的薪水？日本連打工族都有60K新台幣了，機師等級的才100K還不如去死」

還有網友說，「飛航駕駛台幣十萬，吃米不知米價的官啊，香港最少十萬港幣星島超過去阿聯年薪50萬美金起跳」。

(中時電子報)