酒駕擦撞警車又撞進早餐店 「盧」警男酒測值0.75

2018年08月21日 10:00 中時 陳慶居

所長宋明峰指著警車受損位置，所幸未造成人員受傷。（陳慶居攝）

苗栗縣鍾姓男子20日晚自行在家飲酒紓壓，隨後開車載3友人外出吃宵夜，途經苗栗市英才路與自治路口時，因酒駕過彎超越雙黃線，擦撞對向巡邏車，接著又撞進一家早餐店，還意圖駕車逃逸，被警方強拉下車卻拒絕酒測，最後強制抽血換算酒測值0.75，21日上午被依公共危險罪嫌送辦。

警方調查，32歲鍾姓男子20日深夜10時35分許，駕車載3名友人要吃宵夜，行經縣府辦公大樓後方準備從自治路轉入英才路時，車子超越雙黃線而擦撞迎面而來的北苗派出所巡邏車，導致警車左前方保險桿和葉子板受損。

鍾男急將車子拉回車道，疑使力過度車子又撞進右側一家早餐店，撞毀鐵門，車上4人驚慌下車，鍾男見警方到場，竟坐回駕駛座欲開車逃逸，被女警喝令阻止，幸未造成人員傷亡，但他又「盧」了許久拒絕配合酒測。

派出所所長宋明峰表示，警方見鍾男明顯酒駕，於是將他帶往部立苗栗醫院強制抽血檢測，結果酒測值達0.75。

鍾男供稱，晚間自己先在家裡飲酒紓壓，後來友人又找他吃宵夜，不知酒測值這麼高。

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(中時 )