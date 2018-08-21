2年斷5邦交國！薩爾瓦多斷交 我邦交國降為17個

2018年08月21日 09:53 集團連線報導 楊孟立 、 陳信翰 中時電子報 謝雅柔 、 陳弘美 中時中時電子報

吳釗燮表示「很遺憾在蔡英文總統出訪回來第一天就要宣布這個消息」吳釗燮表示「很遺憾在蔡英文總統出訪回來第一天就要宣布這個消息」。（陳信翰攝）

總統蔡英文「同慶之旅」甫結束昨晚返抵國門，民進黨立委王定宇今天稍早卻在臉書爆料，中國對薩爾瓦多出手，中國提供鉅資興建「蚊子港」、軍售、選舉經費，邦交國生變！外交部長吳釗燮剛剛在記者會上宣布，中華民國與中美洲邦交國薩爾瓦多斷交，目前中華民國邦交國已降到17個。

外交部長吳釗燮在記者會上強調我國六月即掌握薩國想與中國建交，昨天深夜瞭解到與薩國邦交可能狀況不理想，今天早上七點多瞭解到已經沒希望了，馬上跟總統報告，確定要斷交。今早確認所有外交途徑無效後，宣佈台灣政府和薩爾瓦多終止外交關係，中止一切援助計畫，並撤離大使館與技術團。由於蔡總統才剛結束出訪，吳釗燮表示，這次斷交的針對性很強，對於中國這樣做法當然沒辦法接受。

吳釗燮指出，薩爾瓦多政府從去年以來不斷向我要求大量資金，援助該國東邊港口開發案，政府派遣專業團隊評估這是不合適的開發案，也可能導致我國陷入高度債務風險，無法答應開發聯合港案；此外，薩爾瓦多預計明年二月將選出新政府，執政黨在民調大幅落後情況下，希望有選舉經費挹注，而這違反我們的民主原則當然無法答應。

吳釗燮沈重表示，上個月他才率團前往薩國了解狀況，並與薩國總統、副總統、外交部長見面，出訪期間與薩國外交部次長在巴拉圭會面，很遺憾政府做了這麼多努力仍無法挽回。

吳釗燮在記者會上表示，有請友邦進行遊說，至於有那些友邦，吳說不方便說明，但吳說相關友好國家跟他們高層有直接溝通進行遊說。

對於薩爾瓦多是吳釗燮任內第三個斷交國，對於是否要負政治責任，吳說今天還未跟總統見面，他說只要是他的責任就不不會迴避，會承擔。對於這次是不是他的責任，他說會再商量。吳也強調，中國在國際社會上對我國的打壓無所不在，台灣要團結努力和堅定。

吳釗燮說史瓦帝尼目前依舊是非常穩固，他說史瓦帝尼也表示不管中國如何威脅利誘都會維持和台灣的關係，所以目前還不用擔心。至於其他邦交國家，吳釗燮說會盡力掌握狀況和評估。

蔡政府上任以來，已有五個國家與我國斷交，包括聖多美普林西比、巴拿馬、多明尼加、布吉納法索以及薩爾瓦多。2年以來已有五個國家與我國斷交，我國邦交國剩17國。

(集團連線報導)