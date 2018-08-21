節碳綠能清涼夏 花言茶語綠遊遊

2018年08月21日 10:01 中時電子報 綜合報導

炎炎夏日，還在想該到哪裡避暑？卻又無法花大錢出國的你，絕對不能錯過！桃園自在遊夏日特別企劃，推出男女老少，親子同樂的「2018楊梅微旅行，花言茶語綠遊遊」一日遊，號召大家騎乘中華電動車帶動一哩低碳、一哩幸福，打造綠色典範城市，穿梭桃園楊梅客家庄鄉野，體驗慢活微旅行。

圖片來源：桃園自在遊提供

活動日期共有10個梯次，分別是7/1、7/8、7/15、7/22、7/29、8/5、8/12、8/19、8/26、9/15，活動行程則是低碳綠能心體驗、茶鄉小徑漫步、手作茶點時光、異國午餐約會、綠幕古道尋訪、陽光綠活創客。近日空氣中的PM2.5日趨嚴重，造成的氣候變遷對人類影響甚大，故此次遊程衷旨為低碳悠遊，為了環境永續，盼望透過騎乘中華電動車emoving，讓台灣成為低碳島，共同為未來種下幸福種子。

行程之一的「茶鄉小徑漫步」則是前往佔地約1.5公頃的紫城教育農場，是座擁有50多年歷史的蔬菜育苗場。農場內育苗的溫室數棟相連，內部各種幼嫩的菜苗整齊排列，大片綠意盎然盡收眼底，令四周空氣顯得格外清新、心曠神怡。而「手作茶點時光」會帶領遊客DIY仙草凍，嚴選了優質楊梅在地的仙草精心熬煮，一入口就會散發道地的濃郁仙草味，作法單純、土法煉鋼，使用最天然的食材、高成本製作，享用最解熱的夏日沁涼甜品。

「異國午餐約會」選擇在麗多花鳥寵物世界貓主題咖啡廳，是個潔淨明亮、擁有柔美燈光的空間，與三五好友一同享用佳餚，還有可愛店貓來回穿梭，帶給大人小孩療癒的心情。餐點是融合在地客家庄的特色，並匯集全台南北的客家菜，邀請您體驗客家獨特美食的全新感動！「綠幕古道尋訪」來拜訪保甲古道，一開始是以客家傳統砌石工法鋪設的鵝卵石水泥路，以大卵石夾小卵石固定，象徵客家人家族宗親無論大小都要各盡其心力、互相扶持依靠並維繫感情，也是團結力量的表徵。

最後，「陽光綠活創客」在左岸森林多肉植物咖啡館製作屬於個人的多肉植物組盆，為一日遊畫下美好句點並帶回一份可愛的紀念品，同時還會頒發第二屆陽光小農證書。假日總是不曉得要去哪兒踏青嗎？不妨前往「桃園自在遊」遊程報名網站，超過十條的桃園特色遊程任君挑選。

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(中時電子報)