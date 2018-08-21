影》好痛！少棒球員短打被快速球爆蛋

2018年08月21日 10:16 中時電子報 盧品青

My prayers are with Angel Vazquez and his family at this time. #CupCheck pic.twitter.com/GYnhmGLBSA — Connor Morgan (@connormorgan623) 2018年8月20日

LLB少棒世界賽出現嚴重觸身球，12歲的波多黎各小將沃斯奎茲(Angel Vazquez)在短打的時候被快速球擊中跨下，痛得倒地不起。主審趕緊喊了暫停。

職棒球員都會記得穿戴護襠，老虎隊馬丁(Leonys Martin)曾經被「爆蛋」之後還能跑上一壘，並且第2次上來還敲全壘打。然而馬丁畢竟是成年人，沃斯奎茲還只是小學生，兩位教練與醫護人員趕緊跑進場關切。

LLB規定只有捕手要強制穿上護襠，那記快速球達到時速77英里(123公里)，沃斯奎茲(二壘手)若沒穿護襠那就很嚴重了。事實上，沃斯奎茲挨砸之後直接退場，看來傷得不輕。波多黎各的小球員在沃斯奎茲退場後英勇奮戰，最後3比1打敗了巴拿馬，冠軍要到26日才會出爐。

在次青少棒(13至15歲)的比賽，由台灣桃園市的新明國中摘下世界冠軍，也登上了LLB官網。中華隊在次青少棒獲得7次冠軍，超越所有國家。

(中時電子報)