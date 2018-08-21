新垣結衣也吃鱉! 日作家：這些行業矮個子占盡便宜

日本明星新垣結衣常為長得太高而困擾，圖為她在日劇《月薪嬌妻》影片中大跳萌舞的畫面。（翻攝自網路）

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中時電子報
/綜合報導

都說高個兒占盡優勢，但有些行業反其道而行，身材越嬌小越占便宜！據說日本明星新垣結衣常為長得太高而困擾，傑尼斯旗下男演員甚至禁止與高個女演員同台。日本作家青樹明子指出，其實身材矮小在某些行業反而是一種優勢，闢如賽馬騎手、體操運動員、舞蹈演員、太空人等領域，甚至是英國情報人員。

日本明星新垣結衣主演日劇《月薪嬌妻》爆紅，但她卻為身高169cm感到自卑，還傳出她有身高虛報，其實長得更高的說法，長太高其實對女演員是一種負擔。青樹明子在《日經中文網》撰文表示，身高有167cm的她也碰過相同的困擾。她在學生時代曾兼職當過替身演員，卻從未演過歷史劇。原因是當時擔綱主演的知名演員身材較矮，因此同台女演員必須在160cm以下，這是戲劇圈不成文的潛規則。

不僅是當演員，有些領域身材矮小反能頭角崢嶸。闢如賽馬的騎手也是其中之一。考慮到馬的體力，騎手的體重越輕越有利。身高矮，體重自然更輕。體操運動員也一樣。據説，進行體操運動時，加速度是一個很重要的因素，因此，身材越矮小、體重越輕被認為更有利。

舞蹈演員似乎也是矮一些更好。青樹明子指出，雖然不知真假，據説身長手腳也長，難以讓舞蹈看起來更緊湊。身材較矮的舞者就不同了，較易令人感到動作張弛有致和充滿力度感。

連神秘的情報人員也是矮小較佔便宜。據說，英國情報機構「軍情五處」 (MI5)就設置了身高上限，男性最好不超過180cm，女性不應超過173cm。在展開情報工作時，過於惹人注意並非好事。

身材越矮越有利的職業，還包括幼兒園老師（與孩子視線更接近）、太空人（體重較輕和空氣消耗量也少）、潛水員（空氣消耗量少，能長時間潛水）等等，這樣的職業意外地很多，可見個子矮並非會100％帶來自卑感。

(中時電子報)

文章來源：身材越矮越有利的職業有哪些？

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