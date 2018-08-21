松菸槍擊案藏鏡人 松聯大哥柯榮華下午送辦

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涉及北市富邦建設公司松菸大樓連續3起槍擊示威案的松聯幫大哥柯榮華，刑事局、台北市刑大及信義分局組成專案小組20日下午在新北市新店中興路柯嫌住處將他拘捕到案，警方將深入追查槍擊案發生的確實原因。由於柯嫌拒絕夜間訊問，警方將於今天下午2時30分移送台北地檢署複訊。檢方訊後，不排除對他採取聲押等強制處分。

松菸的富邦建設自去年11月1日起，今年1月19日，及2月27日，連續被槍手持改造手槍開槍示威，事後，包括台北市刑大偵2隊、刑事局1隊一隊及轄區信義分局合組專案小組，全力追查，陸續逮捕3名槍手以及4名中間人。

警方在追查過程中，發現松聯幫大哥柯榮華在3起槍擊案中扮演關鍵性角色，是4名中間人上線，加上警方發現柯榮華先前也從事土方行業，警方於是將柯列入關鍵涉案人，全力對他蒐證。

警方在跟監期間，曾發現柯榮華前往大陸，警方為免打草驚蛇，不動聲色，陸續對其它涉案人員進行收網行動，日前，指揮偵辦本案的台北地檢署檢察官林達，認為時機已經成熟，於是指揮專案人員持搜索票及拘票，20日上午前往新北市中興路柯嫌住處外埋伏，至下午警方發現柯嫌出現隨上前將他拘捕到案，並進入柯宅搜索後，將柯嫌押送刑事局偵詢中。

(中時 )

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