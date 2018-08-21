食衣住行產業缺工 提供民生需求職缺逾450個

2018年08月21日 10:26 中時 曹婷婷

「食衣住行育樂」是生活必備的「6項基礎工程」，而且缺一不可，台南擁有豐富飲食文化，深入生活的傳統禮俗及宗教慶典，生活中食衣住行育樂又有那些工作能提供給求職民眾？勞動部勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心將於23日上午於新化聯合活動中心辦理「食衣住行育樂young young有」產業缺工系列徵才，集結19家廠商、提供逾450個職缺，歡迎求職、轉職民眾把握機會。

以「食衣住行育樂」為主軸的徵才活動特別集結6大類職缺，「食」的廠商包括臺南蛋品及連鎖食料代工廠祺霖公司、關廟麵始祖「上智食品」；「衣」部份有知名紡織界龍頭「宏遠興業」；「住」及「育樂」部份則有凱撒飯店旗下企業所打造台灣首座專屬年輕人冒險飯店的「HOTEL CHAM CHAM趣淘漫旅」，職缺豐富適合新鮮人挑戰。「行」的部份有生產自行車及相關配件的「翁佳有限公司」。

此外，其它生活中的科技業有昇揚集成、奇菱科技、台灣穗高科技、允統塑膠、群創光電、南茂科技等14間現場廠商。其中，南科日商-東曹石英及昇揚集成都有提供常日班， 「昇揚集成」提供派駐台積電日班助理工程師；瀚宇彩晶有免費交通車，南茂科技提供宿舍、員工餐廳、交通車外，還享有數百家特約商店折扣；奇菱科技更釋出30ｋ以上薪資職缺。

永康就業中心表示，永康轄區廠商多以傳統產業及科技業居多，為了提供更多元，更符合多數民眾的需求，所以這次特別規畫多種不同行業職缺，希望民眾能找到自己合適的工作，為了鼓勵民眾多多參與，當天參加面試民眾前30名可獲精美福袋一份。

(中時 )