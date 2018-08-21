《時來運轉》單場暨場中投注 亞運棒球台韓開戰

體育署副署長林哲宏(右四)、亞運棒球國手詹子賢(左四)、台灣運彩副總蔡明哲(左三)、體育署組長劉姿君 (左二)、威剛科技副總林天瓊 (右三)與運彩甜心一起支持亞運。（台灣運彩提供）

友善列印
中時電子報

台灣運彩單場暨場中投注場次預告(8月21日~8月28日)

1.「亞運棒球 」：適時提供單場或場中投注。

8/26(日)中華首場對上實力堅強的南韓，台灣運彩提供單場及場中投注。

2.「亞運籃球 」：提供6場單場及場中投注。

亞運籃球小組賽，台灣運彩提供6場單場及場中投注，其中8/25(六)中華對戰卡達，全力爭取分組第1。淘汰賽視情形加開單場或場中投注。

3.「亞運足球 」：適時提供單場或場中投注。

今年頻頻爆冷的國際足球賽事，同樣發生在亞運小組賽。即將進入淘汰賽階段的亞運男足，台灣運彩全面提供單場投注，並適時加開場中投注，一同關注最終冠軍誰屬。

4.「日本職棒」：提供7場單場投注。

目前勝差2.5場的日本火腿與軟體銀行鷹，兩隊最近連勝氣勢強，近8場賽事火腿以6勝2負取得優勢，本週三連戰提供單場投注，大家一同來關注。

5.「美國職棒」：提供8場單場或場中投注。

8/24(五)~8/25(六)提供邁阿密馬林魚主場迎戰亞特蘭大勇士，同時陳偉殷將在8/24上場先發，是否有機會從同組第1的手中拿下勝投，一同關注。

6.「足球」：提供17場單場或場中投注。

本周持續有多項亞運以外的足球賽事進行中，包含8/21(二)4.25體育團對上內政聯與8/22(三)阿恩艾沙對上班加羅爾的亞足聯盃以及日甲足球，台灣運彩提供單場或場中投注。

(中時電子報)

台灣運彩單場暨場中投注場次預告表
台灣運彩官網

影》好痛！少棒球員短打被快速球… 亞運》戴資穎褲子破洞 部位有點…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。