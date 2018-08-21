《時來運轉》單場暨場中投注 亞運棒球台韓開戰

2018年08月21日 10:31 中時電子報 盧品青

台灣運彩單場暨場中投注場次預告(8月21日~8月28日)

1.「亞運棒球 」：適時提供單場或場中投注。

8/26(日)中華首場對上實力堅強的南韓，台灣運彩提供單場及場中投注。

2.「亞運籃球 」：提供6場單場及場中投注。

亞運籃球小組賽，台灣運彩提供6場單場及場中投注，其中8/25(六)中華對戰卡達，全力爭取分組第1。淘汰賽視情形加開單場或場中投注。

3.「亞運足球 」：適時提供單場或場中投注。

今年頻頻爆冷的國際足球賽事，同樣發生在亞運小組賽。即將進入淘汰賽階段的亞運男足，台灣運彩全面提供單場投注，並適時加開場中投注，一同關注最終冠軍誰屬。

4.「日本職棒」：提供7場單場投注。

目前勝差2.5場的日本火腿與軟體銀行鷹，兩隊最近連勝氣勢強，近8場賽事火腿以6勝2負取得優勢，本週三連戰提供單場投注，大家一同來關注。

5.「美國職棒」：提供8場單場或場中投注。

8/24(五)~8/25(六)提供邁阿密馬林魚主場迎戰亞特蘭大勇士，同時陳偉殷將在8/24上場先發，是否有機會從同組第1的手中拿下勝投，一同關注。

6.「足球」：提供17場單場或場中投注。

本周持續有多項亞運以外的足球賽事進行中，包含8/21(二)4.25體育團對上內政聯與8/22(三)阿恩艾沙對上班加羅爾的亞足聯盃以及日甲足球，台灣運彩提供單場或場中投注。

(中時電子報)