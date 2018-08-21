桃園復興農會20億案9人起訴 宣明智之子宣昶有不起訴

2018年08月21日 10:59 中時 蔡依珍

桃園復興區農會理事長葉國崇和信用部主任廖學麟，2016年在詐騙集團1200萬佣金利誘下，偽造40億元個人支票，詐騙集團還拿假支票向聯電榮譽副董事長宣明智之子宣昶有融資，卻遭幕後金主曾麗珍識破造假，不但以揭發要脅，還讓男友去兌現，卻遭行員識破全案爆發，桃檢依偽造有價證券、業務侵占和詐欺取財未遂罪嫌將葉和廖以及詐騙集團、金主共9人起訴。

51歲的復興區農會理事長葉國崇和50歲的信用部主任廖學麟，受詐騙集團成員59歲陳文清、69歲徐鴻甲、65歲許茗鑫利誘，以開發復興區農地為由，希望弄到農會40億元的支票在外融資12億元，允諾給每人1％、約1200萬的佣金。

廖學麟即持個人支票以盜蓋農會方章等，偽造面額共40億元的支票20張，交給詐騙集團3人向48歲金主曾麗珍融資、調現，沒想到遭曾女識破造假，不願借貸、還要脅葉男等人換票，廖騎虎難下，假藉公務名義，向同事索取復興區農會空白支票，偽造面額共45億元的農會支票11張給陳男，陳再持偽造支票10張向曾女融資，再度遭識破，曾女一怒之下扣留支票並要求賠償。

陳男見沒有下文，轉而找上翼陞生物科技公司的財務顧問林明，和負責人宣昶有牽上線，拿面額5億元的假支票融資，沒想到宣又拿假支票輾轉向曾女融資，曾女拒絕貸款5億元，並扣留宣交付的數千萬元利息支票。直到去年1月，曾女因資金周轉不靈，要求吳姓同居男友將5張、面額共20億元的偽造支票前往銀行提示兌現，行員機警發現異狀通報，全案才曝光。

桃檢企業犯罪專組主任檢察官張書華、檢察官呂象吾獲報指揮警方搜索調查，追出幕後金主曾麗珍，還發現政商關係良好的曾女是國內融資界大金主，綜藝界大哥、台北某知名開發弊案，走投無路時都曾向她求助，因此所有支票最後都找上她。

檢方痛斥葉國崇和廖學麟身為公營行庫地方分支機構首長及主管竟監守自盜，偽造農會支票金額龐大，重挫公營行庫形象，將一行9人依偽造有價證券、業務侵占、三人以上共犯詐欺取財未遂罪嫌，提起公訴，宣昶有則因無端被捲入，不起訴處分。

(中時 )