「拳都」出擊！雲林虎尾中元普度武術同登場

2018年08月21日 10:48 中時 許素惠

雲林縣虎尾是糖都、巾都，還是「拳都」，鎮轄目前有近20個武館、拳陣等組織，中元祭25日登場，武術節也將同時登台，少林槍、關刀、齊眉棍、白鶴拳、羅漢拳、鳳陽拳等將齊聚尬武，讓大家親炙傳統武術的力與美。

虎尾鎮公所21日上午號召幾位武林好手暖身，鎮長林文彬指出，俗諺「會過西螺溪，未過虎尾溪」流傳已久，除顯示虎尾溪勢險惡外，另一說指虎尾民風剽悍，習武者眾，團結 保衛家園對抗外侮，而廟宇也都設武館，拳頭窩之稱因而早於毛巾窩，所以也是拳都。

雲林縣鳳山館國武術藝文推廣協會創辦人周士翔帶著弟子或赤手空拳，或耍槍弄刀、舞獅跳官，多元呈現武術樣貌，身手小試，便引來人潮圍觀。

林文彬盤點鎮內武館據點，現有下溪大庄的詠春館、三塊厝的勤習堂、墾地的宋江陣、北溪的武野館、中溪的鳳山館、西安五間厝的白鶴陣、安溪的將軍班及國術館、下湳三合新吉興中則另有獅陣，虎尾二高師的縱鶴拳、武學博士陳明崙的猴鶴雙形拳亦聞名遐邇，希望透過武術節讓習武者分享、推廣傳統文化。

周士翔說，活動內容包括保存較完整的西螺金獅陣，鳳山館各式兵器拳路展演，少林槍、關刀、齊眉棍、白鶴拳、羅漢拳、鳳陽拳、陳氏太極拳等，還有融入武術的舞蹈表演等。

(中時 )