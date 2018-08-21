紀念八二三 洪秀柱籲求同化異

2018年08月21日 10:39 中時 季節

中華戰略學會於21日上午舉辦紀念823台海戰役勝利60周年研討會，戰役期間在金門任職團長的退役上將許歷農、前總統馬英九、前國民黨主席洪秀柱、國民黨籍新北市長候選人侯友宜等均出到場致詞，緬懷前人貢獻之餘，也強調如今兩岸和平的重要，洪秀柱更提出兩岸要求同化異。

學會理事長退役上將王文燮表示，這場研討會主要在探討八二三戰役對中華民國的貢獻和影響。

洪秀柱致詞時打趣的說她說如果站在發言台後面，大家都不到她了，所以她站在台子側邊，讓大家看的到。她感謝當年金門軍民的犧牲奉獻，讓台灣有安定生活。但如今的政府，表面說釋出善意，卻用台獨操弄兩岸關係，是泯滅天良的作為，想把台灣推向戰爭。戰爭很可怕，金門朋友最能體會戰爭的可怕，呼籲政府真的對國家有大愛，就要想辦法爭取兩岸和平，記取歷史教訓。兩岸間過去講求同存異，但如今是否可以求同化異，如果老是存異，而不能化異，兩岸問題還是不能解決，希望大家一起努力共創兩岸和平新時代。

民國7年出生、戰役時擔任第4師28團團長的許歷農，雖已百歲高齡，仍能夠在旁人攙扶下緩步走上台致詞，且中氣十足，他說八二三炮戰是兩岸由戰爭局面轉移到和平的契機，從八二三後兩岸沒有像樣的攻防戰鬥，中共由血洗台灣武力解放台灣轉變為一國兩制和平統一，我方也由反攻大陸光復大陸國土轉移到三民主義統一中國，我方在金門豎立「三民主義統一中國」的標語，中共則在廈門豎立「一國兩制統一中國」的標語。從這些標語的意義，可知國家統一是兩岸共同的願望，只是實施手段不同，有待兩岸同胞共同實現。

馬英九指出，八二三炮戰我方陣亡的439名國軍中，199人是台灣來的充員戰士，佔45%，其他240人是老兵占55%。兩岸交流後，大量陸客來金門，從大陸送來的不再是炮彈，而是觀光客和水。引水是他當總統時談的，要不是他當初推動，很懷疑如今不接受九二共識的政府，能不能推動這項工作。兩岸要和解，要遵守共同的交通規則，馬習會時他宣布這場會議代表我方願意也能夠跟大陸和平解決爭端，也唯有如此兩岸才能在未來共存共榮。

侯友宜則說，他跟在場退伍軍人一樣是軍警院校出來的，流的血液有一樣的事，三十年警察生涯，每天面對窮兇惡極的要犯，沒日沒夜槍林彈雨，好幾次警察兄弟倒在他面前，但他不害怕，他知道軍警追求的價值是走的時候有國旗覆蓋，走的光榮、榮耀。身為國家一分子，國家有事，他們一定要站出來，他出來選舉，不是誰要他選』而是他碰到許多民眾說經濟不好。國家有困難，匹夫有責。很多人問他家甚麼顏色，他說只有一個顏色，國家顏色，好好做事。

(中時 )