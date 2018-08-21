台薩斷交全文》吳釗燮直指 聯合港開發案是主因

2018年08月21日 10:39 中時電子報 謝雅柔 、 陳弘美 中時 陳信翰 中時

外交部長吳釗燮今天宣布，中華民國與中美洲邦交國薩爾瓦多斷交，目前中華民國邦交國已降到17個。這也是繼5月多明尼加、布吉納法索與中華民國斷交後，這是4個月內，第3個斷交的邦交國。吳也提及斷交主因，他說薩國不斷向我要求大量資金，希望協助聯合港開發案，經評估後他們認為這是不合適開發案，恐讓我國與薩國陷入高度債務風險。

吳釗燮說，今早上確認所有外交途徑無效後，並宣布台灣政府跟薩爾瓦多外交關係，停止雙邊合作計畫，撤離大使館與技術團。

以下為吳釗燮稍早召開記者會全文：

很遺憾（總統）出訪（返台）隔日，宣布不好消息，今天早上確認所有外交途徑無效後，我要在此宣布台灣政府跟薩爾瓦多外交關係，停止雙邊合作計畫，撤離大使館與技術團。

這段時間薩國不斷向我要求大量資金，希望協助聯合港開發案，政府派遣專業工程團隊評估後，我們認為這是不合適開發案，恐讓我國與薩國陷入高度債務風險，我們與許多理念相近國家一樣，無法開法這個不切實際案，明年2月薩國有新的政府，執政黨在民調大幅落後下，期盼有選舉經費挹注，這種做法違背我國民主原則，我政府也無法答應。

薩國只要能夠增加兩國福祉計畫教育農業基礎建設，我國當然願意考慮，但對於金援外交，甚至與中國競逐甚至違法政治獻金，這是違法做法，我國不願意也無法進行，今年六月外交部掌握，薩國外長有意前往中國建交事宜，我們也派特使進行薩國談判，上個月我也跟薩國總統副總統、外交部長等相關官員了解狀況，出訪期間，我與薩國外交部次長會晤，但非常遺憾，即使政府做這麼多努力，仍然無法挽回狀況，我要表達最深刻歉意。

我國外交途徑一再被打壓，呼籲全國人民要團結，中國蠻橫作為，對兩岸關係有負面影響，中國行為已經引起國際社會注意，薩國在中國不負責任做法下，這樣問題也會發生，中國對台灣打壓，從來沒有停止過，這是無法容忍事實，我們只會在民主自由主權道路上走得更堅定。

(中時電子報)