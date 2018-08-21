影》薩爾瓦多總統宣布 正式切斷與台85年邦交

2018年08月21日 10:40 中時電子報 李靖棠

據薩爾瓦多電視臺（Televisión de El Salvador）直播報導，薩國現任總統桑卻斯（Salvador Sánchez）於方才親自透過電視直播，向該國民眾宣佈政府重大決定，「我國政府已決定斷絕與中華民國（臺灣）至今85年的外交關係，並從今天起、改與中華人民共和國建立外交關係。」此一決定，也讓臺灣再次面臨外交崩盤的危機。

桑卻斯總統表示，目前薩爾瓦多外交部長卡斯塔尼達（Carlos Castaneda）與兩名總統府官員已抵達北京，將與大陸當局進行聯合會議、敲定兩國建交事宜。做出這項決定，是薩國政府在審慎考慮國家前途與發現後，所做出最好的結果；對薩爾瓦多而言，我們必須正視歷史事實與未來的挑戰。

Mensaje a la nación del señor Pdte. Salvador @sanchezceren https://t.co/6A7Co5XXZI — Casa Presidencial (@presidencia_sv) 2018年8月21日

「這個決定無論是在國際法或國際關係上，都能使薩爾瓦多獲得更多更好的利益。我們也已向臺灣正式通知了斷交的訊息。未來薩爾瓦多、將隨世界其他177個國家同步，承認中華人民共和國的一個中國原則。」

「未來薩國政府也將積極與北京商議，讓我們國家目前在臺灣受教育的學生轉赴大陸，已確保他們的受教權利。而我們也將與中國大陸展開更密切的農業和經貿合作，拉攏這個全球第二大市場。」

中華民國與薩爾瓦多於1933年建立領事級外交關係、8年後升格為公使級外交關係，但一直到1957年才獨立開館派遣公使駐地，4年後升格為大使級。建交至今，包含李登輝、陳水扁、馬英九與蔡英文四任總統任內，均有出訪薩國的經驗。我國除援助薩國外，也有不少該國學子赴台就學，是我方多年的中美洲友邦之一。

(中時電子報)