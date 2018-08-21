2018麻豆文旦節9月登場 柚園採果樂即日起開跑

2018麻豆文旦產業文化活動將於9月1日、2日在麻豆區公所前廣場舉辦，公所也與區內10家友善柚園合作，即日起推出柚園採果樂活動，讓民眾可以體驗當農夫的樂趣。（莊曜聰攝）

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麻豆公所與果園合作，有採果樂還有DIY活動。(莊曜聰攝)
農民上台完成今年的觀光文旦採果地圖。(莊曜聰攝)
2018麻豆文旦節產業活動在9月1、2日在公所前廣場登場。(莊曜聰攝)

2018麻豆文旦產業文化活動將於9月1日、2日在麻豆區公所前廣場登場，公所也與區內10家友善柚園合作，即日起推出柚園採果樂活動，讓民眾可以體驗當農夫的樂趣，21日舉辦活動記者會，為文旦節拉開序幕。

繼去年首度推出親子採果樂活動反應良好，麻豆區公所今年再邀請10位農民加入柚園採果的行列，8月中旬開始進入文旦採收季節，柚園也陸續開放民眾月約採果，公所並製作柚園導航地圖，導引民眾前往。

記者會上10位農民在麻豆地圖標上自家果園位置，完成今年的文旦採果地圖；麻豆區長孔慶瑤說，麻豆文旦節是一年一度盛事，每年都有不一樣的創意活動吸引民眾參與，今年除了有各家柚園的文旦展售外，還有香嫩可口的柚子雞湯讓民眾免費品嘗，現場還有柚樂園繪畫比賽作品展覽、及創意果雕的欣賞，加上親子闖關遊戲，親子可以一起動手做文旦寶寶、彩繪柚子鑰匙圈等等關卡，活動內容精采多元。

台南市農業局主祕吳威達表示，麻豆文旦已經發展成完整的一級到三級產業，從生產、加工到行銷，並結合休閒觀光，朝著六級產業邁進，也創造農民更多收益，吸引新農人投入，發揚地方產業特色。

(中時 )

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