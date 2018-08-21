2018年08月21日 10:56 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

生菌數最容易超標的兩種果汁，現榨的可能更毒。(示意圖/本報系資料照)

天氣炎熱，許多人逛夜市時都會隨手買一杯果汁攤的現榨果汁解渴，原本以為現榨的「最青」，沒想到一不小心可能直接把細菌喝下肚！根據各地衛生局的抽檢結果發現，路邊的現榨果汁生菌數過高情形普遍，其中又以西瓜汁和甘蔗汁最容易生菌數超標。

果汁攤販常常蔬果直接大剌剌地擺放在路邊展示，雖然標榜新鮮，但根據《食力FoodNEXT》報導，路邊的現榨果汁非常容易生菌超標，特別以西瓜汁和甘蔗汁為最，大多是因為作業場所環境衛生不良及食品原料儲存方式不當所導致，加上西瓜汁和甘蔗汁的糖分高，一旦污染，無疑是微生物最容易滋生的溫床。

根據衛福部食藥署食品衛生標準，未經稀釋及商業殺菌的鮮榨天然果蔬汁，大腸桿菌及大腸桿菌群應在10（MPN/毫升）及1000（MPN/毫升）以下，但如果販售場所環境髒亂、作業人員衛生不佳，或食品擺放、儲存方式不當，加上天氣炎熱，非常容易導致污染或腐敗，一杯現榨果汁喝下肚，不但無法養顏美容，嚴重的話可能導致食物中毒。

提醒民眾選購鮮搾果汁時，應注意攤販調理器具衛生及製作前果皮是否清洗，蔬果切塊後應放在有蓋的保鮮盒冷藏，購買後也應儘速食用完畢，避免細菌滋生發酵。

(中時電子報)