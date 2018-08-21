俄交付蘇-35加持 有助陸發展新一代戰機

2018年08月21日 10:54 中時電子報 楊幼蘭

蘇-35戰機

隨著俄羅斯按照時間表，於今年底交付最後一批蘇-35戰機，將大幅提升解放軍空軍的航程與戰力。

據俄羅斯衛星網報導，莫斯科20日證實，最後一批10架蘇-35多用途戰機將如期交付，並將供應飛彈與其他後勤支援。而第一批4架已於2016年交付，而另10架則在2017年交付。

據《南華早報》（South China Morning Post）21日報導，新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際關係學院（S. Rajaratnam School of International Studies）國防專家許瑞麟（Collin Koh）指出，蘇-35裝備了包括雷達等更好的航電系統，還有更強大的渦扇發動機組，以加強機動性。

蘇-35有兩具AL-117S渦輪發動機驅動，並配備推力矢量噴嘴，能在過失速的低速的狀況下發揮機動性能。此外，它的多功能雷達能同時追蹤多達30個目標。

他並指出，這些特定技術將讓中國進一步發展本地的改良型，而這將有助於下一代戰機的開發。許瑞麟說，起碼就目前而言，服役解放軍的蘇-35是能提供頂尖空優戰力的戰機。

《國家利益》（The National Interest）網先前報導，由於大陸擅長改良並仿製先進武器，俄羅斯國防部退役中將，現任俄羅斯政策研究中心（PIR Center）執行委員會主席布津斯基（Evgeny Buzhinsky）指出，簽署智慧財產權保護協定是提供蘇-35戰鬥機的先決條件。不過，俄方心裡很明白，簽署協議可能毫無意義。

而香港軍事專家、鳳凰衛視評論員宋忠平說，剩餘的10架蘇-35戰機到齊，將可加強解放軍新飛行員的訓練計畫。

他指出，由於解放軍缺乏更多尖端的訓練平台，對於像殲-20這類下一代戰機來說，更多蘇-35意味著有更多平台來訓練飛行員。

由於華府日益支持台灣，北京頻頻表達不滿，5月曾派蘇-35和轟-6K戰略轟炸機飛越台灣與菲律賓北部島嶼之間的巴士海峽。

《國家利益》（The National Interest）網先前指出，蘇-35將大大提高解放軍在南海或台海的戰力。

如果蘇-35武裝的是如霹靂-15等遠程空對空飛彈，可以用來攻擊美國空中加油機，還有如E-3空中預警機全天候空中預警機（AWACS）等在太平洋執行任務至關重要的支援作戰機。

(中時電子報)