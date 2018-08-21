雷射武器大噴發！美軍在中東遭350次鎖定襲擊

2018年08月21日 11:00 中時電子報 何宜玲

雷射武器的使用越來越頻繁，美軍在敘利亞、伊拉克和阿富汗等中東國家，頻頻遭到恐怖組織以雷射武器襲擊。他們通常會在戰機降落期間，鎖定飛行員進行攻擊，試圖讓他們對駕駛失去控制，導致墜毀。今年以來，美軍已經遭到多達350次手持式的雷射武器攻擊，比去年全年多了50次。

根據《俄羅斯衛星網》(Sputnik News)報導，中東各國的恐怖份子越來越常使用雷射武器照射美軍飛行員，試圖讓他們在降落時失去控制，引發墜毀等事故。儘管目前尚未發生任何相關意外，但是這種雷射照射對人體的傷害，輕則引起短期視力受損和頭痛，重則可能造成永久性的傷害。

這些雷射武器可能來自中東當地的恐怖團體或叛亂份子，例如伊斯蘭國(IS)或蓋達組織等。他們通常會使用小型的手持式雷射武器，鎖定美國軍機進行攻擊。讓正在降落的飛行員分散注意力，干擾飛行。

報導說，今年以來，美軍至少遭到350起以上的雷射攻擊事件，大部分都發生在敘利亞、伊拉克和阿富汗等中東國家的空軍基地附近。今年前7個月發生攻擊的次數已經比起去年1整年還多出50次，顯示雷射武器的襲擊有越來越頻繁的跡象。

美軍中央司令部發言人說，以強烈的雷射光照射人體其實相當危險，當飛行員在降落時被攻擊，可能短暫干擾視覺、產生混淆，或永久損害飛行員的視力。

(中時電子報)