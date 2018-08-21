種族歧視？海關搜身 她被四指侵入私處

美國有一個非裔女性，在機場取行李時被帶入房間，一名海關與邊境保護局（CBP）女性人員強行以四個手指插入其私處檢查。(圖/達志影像)

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中時電子報

美國有一個非裔女性，在機場取行李時被帶入房間，一名海關與邊境保護局（CBP）女性人員強行以四個手指插入其私處檢查，讓她感覺受辱，便控告指控該人員侵犯她的憲法權利，而且涉嫌種族歧視。

塔梅卡‧洛薇兒2016年感恩節假期自牙買加搭機抵達紐約甘迺迪國際機場，其中一名女性官員替她搜身，並問洛薇兒是否使用衛生棉條或衛生棉。這個問題讓她感到不安，隨後她就被海關從頭到腳摸遍全身，並命令她蹲下，海關更擠壓她乳房，強行將四隻戴手套的手指插入陰道，接著用手將臀部撥開檢查。

雖然海關人員若有充分理由懷疑民眾身上藏有毒品，不需搜索狀，即可要求其脫衣接受生殖器官和肛門搜查、或監視排便。但是扣押和搜身手冊指示執法人員，須記錄採取步驟所持理由，並應尊重受扣押人的尊嚴和「免受不合理搜身的自由權利」，該也警告應避免對身體深處的侵入性搜身，所以此案件也引起聲浪懷疑海關是否權力過大，引起種族偵防議題的關注。

文章來源：'Shocked and humiliated': Lawsuits accuse Customs, Border officers of invasive searches of minors, women

1997年，87名非裔婦女指控芝加哥歐海爾國際機場海關人員涉及種族偵仿和非法搜身，該訴訟於2006年以190萬元達成和解。2011年以來類似訴訟至少有11宗。

(中時電子報)

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