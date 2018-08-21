教育部教學卓越獎 9所幼兒園入選

2018年08月21日 11:14 中時 林志成

今年教學卓越獎有27所幼兒園進入複選，經過7月上旬在高雄市中正高中進行複選方案發表，共有9所幼兒園入選，教育部將在9月21日於高雄市正修科技大學正修廳舉行頒獎典禮。

這9所入選教學卓越的幼兒園分別是：新北市深坑國小附設幼兒園、彰化縣溪湖鎮湖北國小附設幼兒園、高雄市彌陀區南安國小附設幼兒園、嘉義縣朴子市雙溪國小附設幼兒園、社團法人新北市中華兒童品格教育協會附設桃園市私立中路非營利幼兒園、台北市立南海實驗幼兒園、台中市大肚區瑞井國小附設幼兒園、新北市新店區安坑國小附設幼兒園、彰化市中山國小附設幼兒園。

新北市深坑區深坑國小附設幼兒園以「深坑老街」深化孩子學習，並對於自己家鄉有更深層認識。彰化縣溪湖鎮湖北國小附設幼兒園發現「愛玩3C」是影響孩子睡眠及視力惡化的要因之一，為面對上述挑戰，發展在地玩學點線面課程，讓孩子對在地泥土與文化有感覺、有感受、有感動。

高雄市彌陀區南安國小附設幼兒園期望每個孩子都能體驗彌陀美好，透過每次到社區的小腳壯遊，讓孩子做學習的主人，也加深與社區的連結。嘉義縣朴子市雙溪國小附設幼兒園透過「漫遊雙溪」的課程，引領孩子瞭解更多雙溪在地文物和特產，一起看見家鄉美好，將偏鄉困境化為優勢，翻轉孩子的未來。

社團法人新北市中華兒童品格教育協會附設桃園市私立中路非營利幼兒園(桃園市政府委託辦理)以「悟空戰鐵扇，聲遊小花臉」結合故事文本和戲劇型態發展統整性課程型態，使傳統戲曲文化呈現另一種新面貌，並讓親師生看見與認同傳統藝術文化之美。

台北市立南海實驗幼兒園從一群孩子參與「南海這座遊戲場」的設計開始，同一座遊戲場串起了不同年段孩子在逐夢之旅中展現的幸福笑靨。台中市大肚區瑞井國小附設幼兒園讓孩子成為學習主體，孩子自己熟悉番薯、自己感受番薯，做中學，進而增加孩童在地認同。

新北市安坑擁有多棵百年老樹，因此新店區安坑國小附設幼兒園決定由校內的百年老樹出發，進而向外探索在地人文（含百年老廟公館崙福德宮及安康森林公園），且細細咀嚼在地豐富的寶藏。彰化市中山國小附設幼兒園親師生作伙出遊，感受台灣唯一扇形車庫之歷史軌跡，並將此份情感散播至周遭的人、社區。

(中時 )