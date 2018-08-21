反貪腐公約國家報告 一次性檢討全條文

2018年08月21日 11:14 中時 張孝義

國際透明組織主席José Ugaz 委員（荷西．伍格式）參與審查並致詞。（張孝義攝）

陳建仁與來訪的國際審查委員共同啟動審查會開幕。（張孝義攝）

聯合國反貪腐公約首次國家報告國際審查會議21日上午舉行開幕，由5位來自秘魯、新加坡、澳洲、愛爾蘭、南韓之國際反貪腐專家擔任審查委員，一次性檢討公約全部條文並進行國際審查，副總統陳建仁致詞時表示，期待藉由本次審查會議，借重審查委員的經驗、社會各界的參與，讓國際社會看見台灣在反貪腐的努力與進展。

陳建仁指出，台灣於2016年9月7日公布「聯合國反貪腐公約」，自主承諾履行公約規定，並且全盤檢討落實情形，在各締約國還在進行階段性審查的時候，台灣已公布首次國家報告並進行國際審查，展現出台灣非常願意和國際社會一起努力，竭盡所能預防和打擊貪腐。

陳建仁說，2016年上路的刑法沒收新制，今年5月制定公布的「國際刑事司法互助法」，都是台灣重要的努力成果，對於與其他國家共同追訴犯罪、迅速查扣犯罪所得，非常有幫助。同時，政府也積極研議揭弊者保護法制，引進影響力交易罪及公務員餽贈罪，以織密反貪腐法網，提升國民對政府的信賴。

「國際透明組織」公布去年清廉印象指數，台灣在全球180個國家及地區中排名第29名，是過去10年來的最佳成績，這代表台灣清廉執政持續進步，追求廉能的努力被看見，也被肯定。陳建仁也期待藉由本次審查會議，借重審查委員的經驗、社會各界的參與，讓國際社會看見台灣在反貪腐的努力與進展。

聯合國反貪腐公約首次國家報告國際審查會議將舉行4天，將就包括貪腐行為的預防措施、定罪和執法、國際合作、不法資產追回等範疇進行討論及審查。

(中時 )