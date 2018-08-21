黃士修：非核家園就是賣台 不希望台灣最後窮到連電都沒有

2018年08月21日 11:11 中時電子報 喻華德

決定臺灣是否邁向「肺癌家園」關鍵的「以核養綠」公投連署進入最後階段，「核能流言終結者」將在週六發動「圍車站救臺灣」全省大串聯。但以目前的連署情況來看，情勢嚴峻不容樂觀。蔡英文總統在本月初親上火線，宣稱「以核養綠是一種似是而非、落後於世界潮流的說法」。對此臺大麻醉科醫師王明鉅14日在臉書發文指出，「德國在七月的最後一周，每天都向8個鄰國買電與賣電，而且是向核能大國法國買電最多，賣電最多則是賣給是奧地利、丹麥與荷蘭」。

科學社團核能流言終結者發動25日全省大串聯，呼籲民眾主動站出來至所有火車站擔任連署點協助公投連署。（圖/缺電公民自救會）

意思是德國是「以法國的『核』養德國的『綠』」，如果德國並未與歐洲電網相連，而是像臺灣一樣屬於封閉電網的話，若德國不買法國的核電，德國的電網就無法平衡「不穩定而且太多」的綠電。王明鉅指出了「德國自己就是『以核養綠』」，證明蔡英文只看德國不看歐洲電網的說法不是事實。「以核養綠」公投領銜人黃士修表示，蔡英文的論述凸顯了蔡政府在能源議題上長期「意識形態凌駕專業」，不擇手段實踐「非核家園」政策所埋下的後果，一般人可能根本不會思考對自己的影響。但他不希望「臺灣到最後窮到連電都沒有！」

為了廢核，蔡政府規劃大幅提高天然氣與燃煤的比重。其結果是造成去年「八一五大停電」的桃園大潭天燃氣電廠和臺中火力電廠成為「大到不能跳」的多機組大電廠。天然氣電廠原本設計不是用來作為24小時持續發電的「基載」電力，而是基載不足時的「中載」電力。將大潭改當基載使用，只要針對可靠度及安全性沒有同步提升，無疑是還有發生下一次「八一五大停電」的重大隱憂！據《聯合報》報導，夏季因為供電吃緊，大潭要滿載發電，冬季因為空汙，要減少火力發電，缺口必須由天然氣補上。變成整年「發好發滿」。因此「八一五大停電」所凸顯的單迴路設計的致命傷，解決設計缺陷的「改善雙氣源雙迴路工程」至今仍然沒有時間表！

「非核家園」規劃高達50%的燃氣發電，因臺灣不產天然氣，且超過9成民眾不知道我國98%的能源依賴進口。船運天然氣不但成本遠高於大陸型國家以管道輸送，把天然氣作為發電主力的結果就是發電成本暴增，最終造成電價暴增所有人民共同承擔高電價;此外若中共封鎖航道，或是連續兩個颱風來襲，LNG運輸船無法進入臺灣，無氣可燒50%的電就沒了。在慶富弊案後，海軍籌建新一代水雷反制戰力獵雷艦已經胎死腹中，一旦中共封鎖航道，是否有足夠的「硬實力」開闢安全航道讓LNG船入港？而20%的再生能源，則表示20%的電有沒有電「全看老天臉色」，對維持「能源自主」也不是加分。核能電廠填充一次燃料可發電1.5年，國際上都將核能視為「準自產能源」。黃士修說，「非核家園就是賣台」，燃氣50%和再生能源20%意味著「高達七成的電力供應不是掌握在自己的手上！」，「非核家園」對國家安全和國防的影響是反核團體無論如何硬拗也無法扭曲的事實。

今天上午11時26分，風力淨發電量佔0.017%，太陽能淨發電量佔2.524%，可推想若將再生能源的裝置容量大幅提高至20%，有多少能成為實際的電？第二欄為裝置容量，第三欄為淨發電量。（圖/翻攝臺電官網）

蔡政府奉為典範的德國，事實證明正是「以（法國的）核養（德國的）綠」。臺灣如果想比照德國模式其實也不是不行，但配套方案仍是「以（中國大陸的）核養（臺灣的）綠」。在7月25日海峽兩岸特區行的深圳大亞灣核能電廠的採訪行程中，有大陸媒體就現場詢問中廣核公司，臺灣搞「非核家園」，是否能由廣東對臺灣輸出電力。中廣核的代表當場表示「技術上沒有問題」。

如果兩岸關係良好，臺灣要不管三七二十一，迎合民粹核電歸零，「以（大陸的）核養（臺灣的）綠」當然可行，但是中廣核礙於兩岸同胞之情沒說出口的潛臺詞是大陸方面「只要臺灣搞台獨就斷電」！

黃士修說，「我不希望臺灣到最後窮到連電都沒有！」「非核家園」就是賣台政策。核能發電因為成本太低（不含核四，加計核廢料處理成本每度0.8元），財務太透明政客難以上下其手，因此政治人物不計代價廢核。如果不希望留給孩子「肺癌家園」的未來，尤其是因為北部電廠不足，支援「中電北送」，「電送北部，空汙留中部」的中彰投民眾，25日應展現人民的力量響應「圍車站救臺灣」。

(中時電子報)