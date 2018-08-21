高雄某國中傳體罰 學生身心受創想自殺

2018年08月21日 11:16 中時 李義

人本基金會21日指控高雄市某國中資源班黃姓導師對學生體罰，陳姓課任老師還發動學生公審，學生因此心理受創看身心科還有自殺念頭，學校對2師脫序行為卻各只懲處申誡1支。

教育局表示，陳師進入不適任教師處理流程，經輔導後於8月7日解除列管；黃師處分後已調離導師職務，輔導過程教育局督學皆入班觀課，教學情形正常。

人本表示，黃姓導師會對資源班同學丟粉筆、板擦、踹桌子，還處罰學生將課桌椅搬到走廊上。

陳姓課任老師則對某同學公審、咆哮「你到底要不要臉？」、「去跑10圈去！」、「你到底要賊頭賊腦到什麼時候！」、「你還是人嗎！」、「戴著破眼鏡，那就表示你是一個不用腦的人嘛！」、「你是用腳在思考的嗎？」甚至還教唆全班同學一起責罵該生。有學生因此壓力過大，必須到身心科看診，甚至出現自殺意念。

人本質疑處分太輕，其中一位老師事後還升遷為學務主任，懷疑調查處理過程師師相護。

教育局說，人本要求學校出示成績考核委員會名單，當事人之家長可循行政程序法等相關規定提出申請；惟若經認定涉及個人資料保護法之規定有保密必要時，仍須依相關規定辦理。

教育局強調，目前個案由學校輔導人員及學諮中心人員入校陪伴與支持學生，後續仍要求教師參與正向管教等相關輔導研習。若有未調查相關事件仍可再提供，要求學校釐清，必要時可再另案召開考績會研處。

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(中時 )