「寶特幣」充當比特幣 詐騙兩岸2400萬

2018年08月21日 11:22 中時 陳世宗

警方6組同步查緝，當場查扣手機、現金人民幣及銀行存摺等贓證物。（陳世宗攝）

「詐騙手法五花八門！」刑事局中部打擊犯罪中心破獲國內罕見，以投資「寶特幣」為幌子的詐騙家族！47歲的主嫌大哥溫姓男子與2名弟弟及媽媽在大陸、台灣行騙；主嫌於今年3月在大陸被捕，弟弟及媽媽潛逃返台。警方20日持檢察官搜索票將該集團4人拘提到案，台灣及大陸有9人被騙，詐騙金額高達新台幣2000多萬元及人民幣97萬元，全案正擴大偵辦中。

警方指出，警方於106年9月接獲被害人陳女報案，指稱自稱温總47歲的主嫌於105年在大陸福州市創設「寶特網路科技有限公司」，自稱發明的「寶特幣」和比特幣一樣可以在全世界交易網站流通，又稱「寶特幣專案」是大陸福建省政府扶持的項目；保證寶特幣價格只漲不跌，謊稱「保證投資1個月就可回本，1年內翻好幾倍賺」。

溫嫌等詐騙家族4人，甚至向被害人吹噓「寶特幣」可在台灣或大陸網路購物使用，取代現金交易，使被害人誤信紛紛投資，交付金錢後即惡性倒閉，造成被害人血本無歸；警方成立專案小組，並報請台中地方檢察署檢察官黃嘉生指揮偵辦。

警方表示，偵辦期間溫姓主嫌及大陸共犯於107年3月間被逮捕，專案小組追查發現其他共犯於主嫌在大陸被捕後潛逃回台！歷經9個多月蒐證，查知主嫌46歲的弟弟負責該集團財務行銷；另一名39歲的弟弟負責洗錢。溫嫌67歲的媽媽彭姓婦人負責站台招商，同夥60歲的王嫌自稱為台灣地區負責人。

專案小組見時機成熟，於20日兵分6組同步查緝，於台中市太平區、西屯區及桃園市中壢區、苗栗縣頭份鎮、台南市中西區等處，逮捕溫姓家族等4嫌，當場查扣手機、現金人民幣及銀行存摺等贓證物。 全案依涉嫌詐欺、銀行法等罪，將温嫌等4人移送台中地方檢察署依法偵辦！

警方清查國內被害有8人、大陸被害人1人，詐騙金額高達新台幣2000多萬元及人民幣97萬元，全案正擴大偵辦中。

(中時 )