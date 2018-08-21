防堵時力鬧場！ 王威元肉身護侯友宜

圖片來源：王威元提供

友善列印
中時電子報
綜合報導

人氣持續高漲的國民黨新北市長參選人侯友宜日前提出「都更三箭」政策，20日他走訪永和大陳社區，深入瞭解危老都更問題，但行程中卻意外遇到時代力量議員參選人，欲攔截侯友宜要求溝通尚無共識的辯論議題，而被視為侯家軍的議員參選人王威元與葉元之、廖先翔等隨即挺身而出「護主」，力阻時代力量參選人接近侯友宜鬧事。

圖片來源：王威元提供

王威元事後表示，市長選舉辯論必須在對的議題上交鋒，並提供市民深度瞭解各候選人政見的機會，然而，現在不僅時代力量沒有市長參選人，也未見時力對重大議題有完整論述，更別說有突出的政見說明，在這樣的情況下，以突襲的方式要求侯友宜進行辯論，不過是意圖搏取版面，並非真誠地為市政著想。王威元呼籲時代力量，循正常管道與侯辦聯繫，理性討論辯論事宜，勿再以製造混亂與衝突來搏得版面！

圖片來源：王威元提供

此外，王威元亦呼應侯友宜所強調的「政府推動危老都更不要怕背負很多責難」，王威元表示，未來若當選議員，必定與侯友宜一同面對都更難關，在公開透明的原則下，展現市府與地方的協調力與執行力，並且展現拚盡全力的魄力，在法令支撐下，創造居民、實施者、政府的「三贏」，努力打造新北新局面！將很多現在有危老疑慮的區域重生為大家趨之若鶩的好家園！

(中時電子報)

台薩斷交 何孟樺：台灣的國家尊… 薩爾瓦多與我斷交 黃偉哲：大陸…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。