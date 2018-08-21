防堵時力鬧場！ 王威元肉身護侯友宜

2018年08月21日 11:30 中時電子報 綜合報導

人氣持續高漲的國民黨新北市長參選人侯友宜日前提出「都更三箭」政策，20日他走訪永和大陳社區，深入瞭解危老都更問題，但行程中卻意外遇到時代力量議員參選人，欲攔截侯友宜要求溝通尚無共識的辯論議題，而被視為侯家軍的議員參選人王威元與葉元之、廖先翔等隨即挺身而出「護主」，力阻時代力量參選人接近侯友宜鬧事。

圖片來源：王威元提供

王威元事後表示，市長選舉辯論必須在對的議題上交鋒，並提供市民深度瞭解各候選人政見的機會，然而，現在不僅時代力量沒有市長參選人，也未見時力對重大議題有完整論述，更別說有突出的政見說明，在這樣的情況下，以突襲的方式要求侯友宜進行辯論，不過是意圖搏取版面，並非真誠地為市政著想。王威元呼籲時代力量，循正常管道與侯辦聯繫，理性討論辯論事宜，勿再以製造混亂與衝突來搏得版面！

圖片來源：王威元提供

此外，王威元亦呼應侯友宜所強調的「政府推動危老都更不要怕背負很多責難」，王威元表示，未來若當選議員，必定與侯友宜一同面對都更難關，在公開透明的原則下，展現市府與地方的協調力與執行力，並且展現拚盡全力的魄力，在法令支撐下，創造居民、實施者、政府的「三贏」，努力打造新北新局面！將很多現在有危老疑慮的區域重生為大家趨之若鶩的好家園！

(中時電子報)