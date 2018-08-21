不求富貴 最樸實的美國在世卸任總統是「他」

2018年08月21日 11:37 中時電子報 李靖棠

據美國西雅圖時報（Seattle Times）報導，作為全世界最有權勢的領袖、能當上美國總統的人，往往都能「名利雙收」。不過，卻有一人與其他後繼者不同，不僅推掉了高薪的智庫或企業工作、也鮮少透過巡迴演講「吸金」，反而在離開白宮（White House）40年的時光、全都安於家鄉一間老宅之內，與元配妻子樸實度過每一天，他不是別人、正是如今高齡94歲、民主黨籍的美國前總統吉米卡特（Jimmy Carter）。

President Jimmy Carter Is Still Praying For Donald Trump

一項有趣的數據顯示，與同為卸任總統的小布希（George W. Bush）相比、卡特年度對國家經費的開銷緊緊只有1/4多；而他也不像歐巴馬（Barack Obama）或柯林頓（Bill Clinton）一般，透過公開演說和著作賺取大批財富，反倒與妻子羅莎琳（Rosalynn Carter），守著兩人在喬治亞州的老宅樸實過一生。但卡特也向來訪的記者透露，「我不覺得這有什麼不對、或別人追求名利又有什麼錯誤，我只是沒有想致富的動力罷了。」

美國卸任總統卡特（圖右）與英女王伊莉莎白二世（圖中央）、法國前總統季斯卡（圖左）於1977年在白金漢宮合影。（圖/美聯社）

吉米·卡特，出生於1924年的喬治亞州，1943年進入美國海軍官校就讀，開啟他11年的海軍生涯。1970年投入喬治亞州州長選舉並成功當選，州長任期內大刀闊斧的改革讓他累積不少名聲，4年任滿後投入總統大選中，並擊敗對手現任總統福特（Gerald Ford），成為美國第39任總統。

美國前總統卡特先前出版類自傳的專書，獲得美國市場的好評。（圖/美聯社）

總統任期內面對越戰、三哩島核事故和中東多起危機，卻讓他疲於奔命。更於於1978年12月16日未經參眾兩院同意，逕行宣布自翌年元旦起與我國斷交，讓台美關係一度面臨危機，更讓卡特成為台灣潛意識中，不喜歡的美國總統列表之一。

珍貴的歷任美國總統合影，（由左至右）分別是福特、尼克森、老布希、雷根與卡特五人，此合影於1991年在白宮拍攝。（圖/雷根總統紀念圖書館）

退休後的卡特，仍持續透過其影響力對時政提出意見，並積極參與各種調停和中止戰爭的談判會議，更在2002年榮獲諾貝爾和平獎。如可成行，這並非卡特第一次赴平壤救人，1994年他就曾與金正日（Kim Il-sung）協商，暫時凍結北韓的核武計畫；2010年則親自前往平壤，成功營救因非法入境、而遭監禁8年的戈梅斯（Aijalon Gomes）。

1979年「中美建交」儀式上，美國總統卡特（圖右）與當時大陸國家領導人鄧小平（圖左）會面。（圖/美國國家檔案館）

與結髮72年的妻子過著平凡樸實生活，卡特曾一度差點被癌症打倒，最終在放射線與化療協助下，成功擺脫在腦袋內的惡性黑色素瘤（melanoma），讓這位卸任總統有信心能多活好多年。如今的卡特，仍是美國國內重要的言論家，多次對川普（Donald Trump）提出的建議和批評，都成為一時輿論的焦點，讓他彷彿成為本屆政府最重要的監督者之一。

(中時電子報)