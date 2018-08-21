薩爾瓦多與我斷交 黃偉哲：大陸越打壓人民越反彈

2018年08月21日 11:42 中時 曹婷婷

針對薩爾瓦多傳出與台灣斷交，民進黨台南市長參選人、立法委員黃偉哲表示，薩國過去與我有深厚邦交，卻在蔡英文總統順利完成9天外交出訪之旅後，立刻接獲我國與薩爾瓦多斷交的消息，他說，每次總統一出訪，與美國、日本關係推進，中國大陸就挖走我邦交國，強調用這種方式只會讓民眾越來越反感。

黃偉哲說，這種手段讓台灣就像是一顆被壓扁的皮球，越壓越扁但反彈力道也越大，他呼籲，中國應正視台灣為「主權獨立國家」事實，「中國對台各種欺侮打壓的流氓行徑，只會讓台灣人離中國愈來愈遠，也只是讓國際社會看透中共強烈的自卑感與不安全感，見識到中國外強中乾的玻璃體質。」

黃偉哲表示，此次台薩斷交有跡可循，一個多月前，薩爾瓦多開口要求台灣政府援助該國耗資一億美元興建的港口－聯合港（Port of La Union），因該港口不堪長年虧損，需要龐大資金金援挹注，中國頻頻示好，積極爭取該港口特許權，甚至，薩國近來也在WTO的貿易政策討論中支持中國立場。

他說，面對與薩國斷交，雖無法接受，但基於保障國家利益，仍支持政府的決定。黃偉哲再指出，美國駐薩國大使Jean Manes也於日前公開示警，表示中國取得聯合港特許，有意將該港作為中國軍事基地。此外，薩國軍方也證實，薩國發現馮賽卡灣發現海底天然氣等資源後，中方積極表態有意協助開發，且中國頻繁接觸薩國軍方，拋出軍售議題。

黃偉哲表示，中國將觸角伸向薩國，絕對不只是外交對台灣的壓迫，更重要的是，如何透過薩國港口特許權，取得中南美洲資源、並藉由貿易與投資的金權力量，增強中國在中南美洲的影響力，甚至，透過特許港口來建立中國在中南美洲的軍事基地。

(中時 )