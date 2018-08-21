興中國中爭議難平息 宜縣府教育處將調查校長有無不當

2018年08月21日 12:00 中時 胡健森

興中國中校舍爭議越演越烈，宜蘭代理縣長陳金德21日在縣務會議上裁示，興中國中校舍確實有餘裕空間，縣府一定會依照《宜蘭縣縣有財產管理自治條例》做有效使用，但在沒有取得地方民意支持及認同前，暫緩指定撥用給慈心華德福高中部；陳金德同時也點名校長李俊緯這段時間對縣府的指示做了錯誤的解讀、傳播，要求教育處進行調查，並將調查結果宜蘭縣校長成績考核委員會審議處理。

陳金德表示，慈心華德福並不是自己當了代理縣長才設立，縣府也已經做了許多讓步，政府辦的是國民義務教育而不是家教班，興中一班15個學生還需要再做分組教學嗎？經過實地勘查，興中國中確實有許多餘裕空間，但如今有幾股力量介入，甚至以劫貧濟富、暴走縣長、炒地皮、官商勾結、宜蘭之恥等嚴詞批評，將事情導向為縣府在欺負興中，但真正強勢的是教師工會，連校長都無法指揮老師，縣府又能強勢到哪裡？

陳金德指出，將教育資源做合理的使用也是教育的一環，將資源做有效、合理使用及分享，這也是老師要教導學生的一種美德，如果反其道而行，如何能做學生的表率？縣府一定會依照《宜蘭縣縣有財產管理自治條例》規定收回興中餘裕的校舍空間，並做更有效地使用，但在沒有取得大多數地方民意的支持及認同前，縣府將暫緩華德福學生到興中上課。

陳金德同時點名甫在月初上任的興中校長李俊緯不清楚校長職權，並且抗拒縣府的要求及指示，甚至做了錯誤的解讀、傳播，他要求教育處對此進行調查，並將調查結果移送宜蘭縣校長成績考核委員會審議處理。

興中國中校長李俊緯則否認有做錯誤的解讀及傳播，表示自己就是依法行政，並且站在學生最大受教權的立場在處理，也問心無愧，如果真的被懲處只能坦然接受，他並語帶無奈地說，大家有不同的立場各有難處，他也覺得縣長辛苦了。

(中時 )