詢問度爆表的開架素顏霜，素顏氣色就超美！

2018年08月21日 11:42 中時電子報 綜合報導

時下許多年輕人，總是喜歡熬夜追劇、夜唱party，隔天一早睡過頭來不及化妝，出門不想滿臉菜色又想要好氣色，靠素顏霜準沒錯！L’EGERE蘭吉兒「光透白水感防護素顏霜」，是近幾個月無論在電視媒體還是網路，詢問度都超高的一款韓國素顏霜，也被媒體封為是＂爆水素顏霜＂，質地清爽一抹化水，滑順好推，立即幫肌膚修飾提亮，馬上就能有好氣色，快速出門不NG！加上親民的價格，讓許多網友們都紛紛入坑了。

(圖片來源: IG @cancermine @ christywuwu )

偽素顏在亞洲已經不是一個新的名詞，其義就是讓肌膚看起來沒有化妝但氣色卻超好，膚質超美，是懶女孩化妝台上的必備好物，許多開架和專櫃品牌近兩年都紛紛推出了素顏霜，但有許多產品因質地厚重、效果死白不自然或是價格昂貴，讓許多消費者卻步，身為資深開架韓國品牌的蘭吉兒，針對市場需求，推出這支＂爆水素顏霜＂，特殊乳珠煥白因子，並添加保濕聖品玻尿酸、膠原蛋白，給妳舒適的清爽水感，修飾透亮，好氣色立即擁有！產品中的亮膚淨白成分（菸鹼胺、黃芩根、光果甘草），有助修護肌膚黯沉；也可作為妝前乳液或飾底霜，讓妝感更服貼無瑕！在IG上更讓許多正妹瘋狂洗版，直呼”太好用”、”很好推好自然”、”必買”!

(圖片來源:廠商提供 )

有了素顏霜，也省去了在肌膚上塗塗抹抹的時間，不須每次都頂著厚重的底妝出門，還有脫妝的困擾；有時去健身房、露營外宿等一些需要素顏的時刻，素顏霜就是妳好氣色的神隊友！日前李明川老師、女藝人熊熊也在節目上示範分享這支爆水素顏霜，讓現場主持人和來賓都驚呼效果太好，一抹肌膚直接變得透亮彈潤，整張臉看起來精神飽滿，是懶人快速出門的必備品！

蘭吉兒另外一支經典款”雪肌素顏霜”，能讓肌膚立即白皙2階，遮瑕效果更為升級，裡面添加珍珠粉、牛奶蛋白等淨白成份，讓妳的白由內而外透出來；雪肌與爆水素顏霜這兩支產品堪稱是開架的素顏雙神器，特價完後每罐五百元有找，多種優點加上平價好入手，推出之後大受歡迎，深受台灣消費者喜愛！

(中時電子報)