反賄選 嘉市首推反賄選公約簽署

2018年08月21日 11:54 中時 呂妍庭

嘉義市政府與嘉義地檢署等單位共同發起「反賄選公約簽署」活動，鼓勵參選人在參選登記時簽署這分公約。（呂妍庭攝）

年底公職選舉逼近，為凝聚全民反賄共識，嘉義市政府與嘉義地檢署等單位，發起「107年地方公職人員選舉嘉家不買（賣）票—反賄選公約簽署」活動，鼓勵參選人在參選登記期間，能同步簽署反賄選公約，主任檢察官郭志明強調，此舉雖無強制力，但教育宣誓意義重大，且嘉市率全國之先推出，就是希望反賄從嘉開始。

嘉義市選委會表示，選舉登記期間，各選務機關都會張貼反賄選簽署公約海報，希望各候選人在辦理選舉登記時能踴躍參與簽署，強調「我與我的支持者絕對不賄選、不買票、不使用暴力，要做『乾淨選舉、清廉政治』的最佳模範」這分公開性宣示，代表的是對選民的承諾與社會的責任，也象徵自己是走在清廉政治的改革道路上，深具意義與榮譽。

身兼嘉義市選委會主委的副市長張惠博說，買票和賣票破壞了選賢與能的理念，每年都有人不知輕重，以賣身有時是為了生活所逼，但賣票是出賣靈魂，買票更是無法容忍，靠買票當選毫無光榮，不值得尊敬，所以為讓人民能真正選出為民服務的人，希望全民反賄選，大聲向賄選說不。

郭志明指對各種可能賄選花招或方式，「嘉義地檢署準備好了」，早已和嘉義市調查站、嘉義市警察局等相關單位有萬全準備，但除了抓賄查賄，還要積極的反賄選，今才會透過活動重新宣誓，教育大家，讓嘉義地區都有乾淨選舉，且不只嘉市會有反賄選公約簽署，嘉縣18鄉鎮也同步進行。

郭志明也說，這分公約雖無強制力，但如果候選人簽署了，最後還是被抓到買票賄選，相信屆時檢察官也從重量刑，也有相當嚇阻作用。

(中時 )