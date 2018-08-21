胡歌微博發文浮出水面 廣告大片身上藏密碼

2018年08月21日 11:43 中時 陳張眾

Digital Capsule別注系列引用數位世界中的符碼，以充滿機能、運動感的輪廓為基礎，並使用像素化後的數字裝飾。（EA提供）

兼具實用及主題性的手機袋，成了達成個性風格的要件，系列中另包括為女性設計的後背包和信封式手袋。（EA提供）

男星胡歌結束短暫赴美留學後，再度投身演藝事業，忙於拍攝電影《南方車站的聚會》，而行事向來低調的他，日前罕見在個人微博帳號中，一周連發4篇貼文，除了幫好兄弟袁弘新片《愛情公寓》及曾合作過的導演張黎新作《舞動乾坤》抬轎外，還放上自己的搞笑自拍。

雖在網路世界裡「潛水」許久，他仍不忘身為義大利品牌EMPORIO ARMANI（簡稱EA）大中華亞太區代言人職責，主動分享為品牌拍攝之2018秋冬形象大片，令粉絲們紛紛殷切喊到：「失蹤人口終於回來了！」只見在全新廣告中，他與一眾男女模特換上專為大中華區推出之最新別注系列服飾，時而摀臉，時而燦笑，輕鬆迷倒一票死忠粉絲。

而饒富活力的EA，亦將數位世界中的符碼，化為Digital Capsule別注服飾系列靈感，以具有機能特性的各型裝著，打點當代男女時尚需求。以黑色、亮桃紅為主調，像素化後的數字裝飾於胸口、腰際，再加上特別訂製標籤，凸顯此系列的特色。配件方面，兼具實用及主題性的手機袋，成了達成個性風格的要件，其中還包括為女性設計的後背包和信封式手袋。

品牌代言人胡歌在由挪威時尚攝影師Solve Sundsbo掌鏡的廣告裡，選穿此系列中印有他幸運數字「1」和生日月分「9」的單品現身，也為下個月即將於兩岸三地開賣的別注系列暖身。

(中時 )