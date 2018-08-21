新北電競基地啟用 產官學合作拚就業

新北電競基地今天上午啟用，吸引許多電競玩家到場體驗。（譚宇哲攝）

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新北電競基地今天上午啟用，市長朱立倫到場主持啟用儀式。（譚宇哲攝）
新北電競基地今天上午啟用，市長朱立倫到場主持啟用儀式。（譚宇哲攝）

新北電競基地今天上午啟用，設有6對6電競賽事區及體驗區、觀眾區等，專業電競硬體設備一應俱全，吸引許多電競玩家到場體驗，新北市長朱立倫表示，將與業界合作規畫9大類電競產業人才實務培育課程，培育、媒合電競產業人才就業。

新北電競基地位於三重區重新市場3樓，面積約340坪，新北市府斥資210萬，規畫賽事區、體驗區、觀眾區，賽事區設有6對6電競比賽對戰空間，共12組電競桌機及設備，4個電競設備體驗區配備8組電競筆電及設備，觀眾區則可容納200人，其他還有導播台、主播室、製播網路機房等。

今天上午的啟用儀式由新北市長朱立倫主持，多家電競業者、前英雄聯盟電競代表隊閃電狼選手袁錦輝、六都電競爭霸戰新北代表隊選手、知名電競實況主小熊等人皆到場，見證全國第1個由地方政府成立的電競人才培育基地啟用。

朱立倫表示，新北電競基地別從青年朋友及產業需求出發，與產業界合作規畫9大類電競產業人才實務培育課程，為直播主訓練、遊戲設計養成、電競節目企劃等人才培育建立快速路徑，也提供高品質電競體驗及安全的環境，從娛樂到就業，讓青年朋友得到完整支持。

宏碁泛亞區營運總部暨台灣區總經理侯知遠表示，台灣在電競產業鏈中，一直扮演重要的角色，但完整的生態圈，更需要人才的投入，很樂意成為新北電競基地主要合作夥伴，也期盼透過新北電競基地讓更多人了解電競，進而投入電競。

威剛董事長陳立白說，電競是另一個兆元產業，除了人才培育外，新北電競基地也將成為電競產業交流的重要據點，透過多元產業交流，能更壯大電競產業生態圈，也希望2024年電競能列入奧運項目。

(中時 )

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