偽素顏再進化！開架超夯水感型「爆水素顏霜」，美妝部落客齊推的心機好貨

(圖片來源: 部落客FIFI)

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中時電子報
綜合報導

去年各大底妝品牌陸續推出＂光澤感＂粉底系列，許多女星、網美也紛紛跟上這一波潮流，當全世界都還在追逐”水光感”的底妝，韓國早已開始流行一款「爆水素顏霜」，不只自然偽素顏，還能水嫩透亮，輕鬆擁有讓人想CHU一下的水潤發光肌！

這款素顏霜是由韓國品牌蘭吉兒所推出，更考量現代大都市空汙的生活型態，於韓國實驗室研發4X肌活屏護配方，一抹修護多種空汙肌害；韓妞現在人手一瓶，頂著超美的素顏出門還能兼保養！這款爆水素顏霜幾個月前已在台灣開架美妝通路上市，也被台灣許多節目、美妝部落客、IG正妹推薦分享，就算市面上許多廠牌同時推出素顏霜，蘭吉兒這款爆水素顏霜仍然熱銷至今，讓廠商補貨多次！

(圖片來源: 部落客FIFI、娃娃)

現在許多女孩素顏共同的煩惱，就是黯沉蠟黃、毛孔粗大或有小瑕疵，肌膚看起來疲憊乾垮，但又懶的化妝，出門不想帶著苦命肌又想有好氣色，靠蘭吉兒這支素顏霜準沒錯！一抹化水，質地清爽好推，效果自然不死白，讓妳素顏就超美，快速出門不NG！除添加玻尿酸、膠原蛋白幫肌膚補水之外，其當中的4X肌活屏護配方(辣木、神經醯胺、靈芝萃取、紅石榴萃取)更是產品一大亮點，幫助活化、維持肌膚健康，讓妳保養整天不間斷！

除了部落客力推分享外，也被許多節目中的老師、藝人分享，日前李明川老師親自在節目中幫女星熊熊試用這支爆水素顏霜，效果好到讓現場來賓都驚呼連連，一抹透亮保濕，柔膚效果非常好，瞬間提亮不死白，讓來賓、主持人都有超高好感度！產品眾多的優點加上價格親民，實為現代懶女孩化妝台上必備的素顏神器！

蘭吉兒針對喜愛白皙膚色的消費者，另推出”雪肌素顏霜”，一抹瞬白遮瑕，添加珍珠粉、牛奶蛋白等淨白成份，擦上後就像上了一層亮白面膜，讓肌膚的白由內到外透出來；雪肌與爆水素顏霜可說是開架通路的兩罐美素顏製造機，消費者可針對想要的素顏效果自行選擇，價格平易近人好入手，深受藝人、部落客、IG正妹喜愛，產品一推出在實體或是網購通路皆造成搶購熱潮！

(中時電子報)

蘭吉兒 素顏霜

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