台北》流派搶沾光 柯文哲：有簽柯P認同卡的再來

2018年8月21日 台北市 台北市長柯文哲與親民黨主席宋楚瑜同台，出席親民黨、無黨籍台北市議員組成「台北監督連線」茶會。媒體21日提問，是否會造成支持者不知道議員要投給誰，柯文哲（見圖）表示，如果議員不是支持我們的主張，我為甚麼要跟你同框照相？有交代競選總部來擬「柯P認同卡」，有簽認同卡的再來。（方濬哲攝）

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台北市長柯文哲今受訪表示，已交代選辦擬出政治主張和價值，「你有簽柯P認同卡的再來同台、拍照」。（吳堂靖攝）
2018年8月21日 台北市 台北市長柯文哲與親民黨主席宋楚瑜同台，出席親民黨、無黨籍台北市議員組成「台北監督連線」茶會。媒體21日提問，是否會造成支持者不知道議員要投給誰，柯文哲（見圖）表示，如果議員不是支持我們的主張，我為甚麼要跟你同框照相？有交代競選總部來擬「柯P認同卡」，有簽認同卡的再來。（方濬哲攝）

台北市長柯文哲與親民黨主席宋楚瑜昨合體出席「台北監督連線」成立活動，由於該聯盟成員含親民黨、無黨籍及前國民黨議員，傳出支持者為此霧煞煞，不知該投誰的窘境。柯文哲今受訪表示，已交代選辦擬出政治主張和價值，「你有簽柯P認同卡的再來同台、拍照」。

柯文哲昨出席「台北監督連線」茶會，由於該聯盟成員包含親民黨、無黨籍及前國民黨議員，此舉被視為拉攏橘軍，組織為柯家班， 不過由於柯目前人氣高漲，不少黨派、流派間相挺，外界質疑是否會有誤導支持者，不知道該投誰的狀況？

對此，柯文哲表示，很多人要來照相，我們要擬一個類似叫「進步價值、光榮城市」的（主張），已交代選辦擬出政治主張和價值，如果你認同我們才來，如果你也不是支持我們的主張，那為什麼要跟你同框、照相，柯笑說，「你有簽柯P認同卡的再來！」

另外，媒體詢問部分地區為複數選區，但柯無法配票，可能間接造成友柯聯盟互搶選票、進而瓦解？柯文哲表示，也還好啦，複數選區本來就不是只有一個，如果單一選區你支持很多，這就很矛盾，但複數選區這種問題就小一點。

柯文哲也指出，政黨通常會配票，記得好像是沈富雄發明的，像是四季紅，那是20年前民主政治還在萌芽階段比較會，這時代還搞配票就很好笑了，

媒體進一步詢問，民進黨目前也仍在操作配票，是否也要遭到時代淘汰？柯文哲也趕緊打圓場稱，這時代在進步，其實當時他也很認真查自己的身分證字號。

(中時 )

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