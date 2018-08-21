體驗美崙溪畔日式風情魅力 將軍府浴衣祭登場

2018年08月21日 11:53 中時 范振和

花蓮市將軍府浴衣祭穿和服舞者與貴賓們，歡迎大家前往體驗浴衣祭異國風情。（范振和攝）

花蓮市將軍府浴衣祭來了，現場洋溢濃濃日式風情。（范振和攝）

花蓮市一年一度的浴衣祭來了，讓一向靜謐的美溪畔將軍府陡然熱鬧萬分，21日上午，就在民生社區志工媽媽們穿和服暢跳朋舞中，揭開歡愉序幕。

民生社區發展協會理事長黃碧雲說，記得小時候物資缺乏，人情味很濃，「柑仔店」販售各項民生用品，是充滿傳統純樸的雜貨店，21日至24日，每天下午3時至7時，協會特別推出懷舊小市集，讓民眾找回記憶中的古早味。而25、26日下午3時起，也有古蚤市場，歡迎大家到場挖寶。

黃碧雲說，時空在變，購物環境也在改變，傳統小店一家家消失，想起小店老闆三不五時的寒暄問候，真令人懷念，而「柑仔店」最令人懷念的莫過懷舊糖果、抽抽樂、古早童玩、布袋戲偶等，這些都會在懷舊小市集「原汁原味」呈現。

文化局長陳淑美、文化資產科長黃用斌說，花蓮很美，在這兒生活山海自然是看不膩的，沿著美崙溪畔探訪花蓮的美麗與哀愁，溪畔日式宿舍就是扮演日據時期至今，花蓮自然景觀演變、歷史文化發展、社會人文精神的窗口。

就在日式建物將軍府推出浴衣祭，今年已邁入第8年，為讓民眾體驗浴衣風情，活動期間配合古早味小市集，開館時間延長至晚上7時，只要逛市集就能免費享受浴衣體驗，體驗濃濃異國的夏日風情，同時感受台灣古早味的消費溫度。

花蓮市代會副主席楊士弘第一個穿浴衣、趿拖鞋體驗，節目主持人游淑梅見狀，如同小鳥依人般，興奮地拉著合照；公益協會理事長林國棟、縣議員莊枝財、市民代表胡仁順，以及徐子芳、張美慧等大批下屆民意代表參選人紛紛亮相，熱鬧了將軍府。

(中時 )