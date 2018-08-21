美式大漢堡又來了！麥當勞10層「起司脆薯雙牛堡」登場

2018年08月21日 12:15 中時 吳奕萱

「起司脆薯雙牛堡」，雙層香煎牛肉，搭配濃郁切達起司醬、金黃香脆薯餅和新鮮番茄生菜，一共10層，一口咬下超級滿足。（麥當勞提供）

據網路媒體調查，全台最夯10大美式漢堡，好吃關鍵在於份量厚實，與口感濃郁，搭配獨特醬料和各種食材堆疊而成，扎實的份量很難一手掌握，一口咬下，爽度破表。

台灣麥當勞強調大份量與重口味，自明（22）日起至10月2日止，將陸續推出限期供應的「起司脆薯雙牛堡」及「煙燻BBQ脆鷄堡」，讓喜愛美式漢堡的顧客能一飽口福。

大份量加上多層次的豐富口感，是美式漢堡的特色，不同風味的美式漢堡也各自深受消費者的喜愛。

台灣麥當勞整合行銷部副總裁寇碧茹表示，看好美式餐飲風潮歷久不衰，麥當勞過去3年提供最正宗的美式風味漢堡，今年加碼推出「起司脆薯雙牛堡」，除加入深受消費者喜愛的金黃香脆薯餅，還是有史以來最豐盛的10層漢堡；另外，以經典BBQ醬汁打造的「煙燻BBQ脆鷄堡」，滿足消費者大份量與重口味的期待，預計可增加1成的來客數。

自明（22）日起搶先登場的「起司脆薯雙牛堡」，使用雙層香煎純牛肉，搭配濃郁的切達起司醬、爽口的金黃香脆薯餅和新鮮的番茄生菜提味，多達10層的超豐富口感，不僅口感十足賣相也超吸睛；9月5日起則接續推出「煙燻BBQ脆鷄堡」選用鮮嫩多汁的酥炸去骨鷄腿肉，淋上甜酸略帶煙燻風味的BBQ醬汁，每一口盡享香滑濃郁的好滋味！

(中時 )