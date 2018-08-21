《全台最速報》薩爾瓦多與我斷交 吳釗燮直指原因是...

2018年08月21日 12:07 中時電子報 綜合報導

◎薩爾瓦多與我斷交 吳釗燮直指原因是...

外交部長吳釗燮今天宣布，中華民國與中美洲邦交國薩爾瓦多斷交，目前中華民國邦交國已降到17個。這也是繼5月多明尼加、布吉納法索與中華民國斷交後，這是4個月內，第3個斷交的邦交國。吳也提及斷交主因，他說薩國不斷向我要求大量資金，希望協助聯合港開發案，經評估後他們認為這是不合適開發案，恐讓我國與薩國陷入高度債務風險。

◎邦交國再丟一個！ 柯P：北京政府要調整戰略

邦交國再丟一個！蔡英文總統昨深夜才抵國門，未料今再傳薩爾瓦多與台斷交，是蔡上任以來第5個斷交國，我國邦交國僅剩17國。對此，柯文哲表示，目前美中的局面是美國壓迫大陸、大陸會修理台灣，北京政府要調整戰略，但國際還是實力原則，台灣只能自立自強。

◎回歸自走砲 陳佩琪嗆丁守中：真是夠了

台北市長柯文哲妻子陳佩琪不滿被媒體批評作風高調，宣布不再與柯一同出席活動，不過在臉書上仍砲火四射，針對藍營參選人丁守中稱當選後不會出現「第一市長夫人」一事回擊，狠嗆丁守中，「真是夠了，該適可而止了！」

◎登革熱疫情12例 新北市府強力掃蕩

新北市本土登革熱已達12例，新北市政衛生局與環保局於針對瓊林里登革熱病例（案11、12）周圍執行戶內100公尺及戶外200公尺噴消作業，已入內噴消346戶。衛生局21日舉行記者會指出，白線斑蚊戶外、戶內都能孳生，須內外夾攻，提醒無法現場配合入內噴消的民眾，務必至瓊林里里長辦公處領取噴霧罐在家自行噴消，最晚在24日繳回里長辦公處。 如拒絕領取或沒繳回噴霧罐，可依傳染病防治法最高處30萬元罰鍰。

(中時電子報)