《全台最速報》薩爾瓦多與我斷交 吳釗燮直指原因是...

《全台最速報》薩爾瓦多與我斷交 吳釗燮直指原因是...

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中時電子報
綜合報導

◎薩爾瓦多與我斷交 吳釗燮直指原因是...

外交部長吳釗燮今天宣布，中華民國與中美洲邦交國薩爾瓦多斷交，目前中華民國邦交國已降到17個。這也是繼5月多明尼加、布吉納法索與中華民國斷交後，這是4個月內，第3個斷交的邦交國。吳也提及斷交主因，他說薩國不斷向我要求大量資金，希望協助聯合港開發案，經評估後他們認為這是不合適開發案，恐讓我國與薩國陷入高度債務風險。

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新北市本土登革熱已達12例，新北市政衛生局與環保局於針對瓊林里登革熱病例（案11、12）周圍執行戶內100公尺及戶外200公尺噴消作業，已入內噴消346戶。衛生局21日舉行記者會指出，白線斑蚊戶外、戶內都能孳生，須內外夾攻，提醒無法現場配合入內噴消的民眾，務必至瓊林里里長辦公處領取噴霧罐在家自行噴消，最晚在24日繳回里長辦公處。 如拒絕領取或沒繳回噴霧罐，可依傳染病防治法最高處30萬元罰鍰。

(中時電子報)

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