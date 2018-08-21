輪狀疫苗政策挨批干政 柯P為妻緩頰：由市長室討論

台北市長柯文哲為妻子陳佩琪抱屈，表示輪狀病毒疫苗補助仍是由市長室討論的結果。（吳堂靖攝）

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中時

台北市長柯文哲妻子陳佩琪被批作風高調，她前天發文宣布將回歸「自走砲」模式，藍營參選人丁守中暗酸「若我當市長，不會有第一市長夫人干政的事」，陳今早隨即發文，怒嗆丁「適可而止！」柯文哲受訪表示，今天出門時看陳還高高興興的，結果又寫臉書。

由於丁守中自認他的妻子不會談論公眾事務，對此，柯表示陳終究是台大醫學系畢業的，本來就是職業婦女裡面，很有主見的，你也不能期待一個台大醫學系的女生，每天都在家裡洗碗，「有啦！她還是有洗碗啦！」至於網友拱戰力破表的陳佩琪選市議員，柯表示不會啦！她還是小兒科醫生。

至於媒體日前報導，陳佩琪過去曾「建議」市府應推動補助施打輪狀病毒疫苗，丁陣營批評此舉有「干政」之嫌，柯表示，按照市府預算，差不多6月就要編列明年預算，所以如果沒有趕上6月編列預算，等於要等一年半之後才實施。

柯文哲表示，小孩子最主要的兩個疾病，包括感冒、拉肚子，而拉肚子中又以輪狀病毒為主，按照正常程序等一年半後就實施，不過陳佩琪是小兒科醫師，每天在耳朵旁邊念，他就說好啦好啦！用二備金就先上線，讓小孩子可以早一年不用拉肚子。

不料，此話一出，媒體追問此舉不就是干政？柯則打圓場表示，陳還是以小兒科醫師的立場跟他建議，且後來不管怎樣，還是在市長室會議討論的結果。

至於陳佩琪開啟選戰模式，回歸自走砲，是否會讓柯害怕，柯則表示，會叫陳佩琪少寫臉書。

(中時 )

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