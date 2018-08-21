薩國斷交 綠黨團支持外交部：反對藉中需索

2018年08月21日 12:54 中時 鄭舲

我國今早宣布與薩爾瓦多斷交，民進黨立法院黨團舉行記者會表示，黨團肯定外交部過去持續努力與薩國溝通，且在國際處境艱難情況下，外交部仍嚴守國際合作上不能違背的原則，支持外交部做合理評估，拒絕薩國要求的違法政治獻金及不當開發案金援。

民進黨團副幹事長林靜儀表示，國際合作最重要的立場就是經實質評估，應創造共同價值、互利共榮。這次薩國要求我們協助聯合港開發案，我國評估認為風險甚高，因此拒絕。另外，薩國接下來將進行選舉，要求給予我們政治獻金，這更違反國際合作最重要原則，就是不得干涉他國政治。黨團非常贊成外交部拒絕薩國要求，不僅維護台灣尊嚴，也維持與他國合作的底線。

林靜儀也說，這次總統出訪一回來就碰到這樣的事情，「中國黑手已經不只在背後，而是大剌剌跟他國用這種方式，做金援、金錢上的需索。」黨團支持外交部與他國實質共榮的合作，例如跟巴拉圭、貝里斯的合作。對於外交部因拒絕薩國要求而停止兩國間合作，支持外交部抉擇。

黨團書記長鄭運鵬則說，今天與薩國斷交非國人所樂見，面對過失不在台灣方面的外交困境，外界可能有輿論，在野黨也可能認為是民進黨執政的責任，但若接受這些不合理的外交條件，台灣會陷入三輸狀況。

鄭運鵬說，第一輸是若接受這種以金錢利益為外交前提的藉中需索，這樣的狀況會一再被他國複製，台灣永遠當冤大頭；第二輸是若委曲求全延續外交，也必須接受中國政治前提，「等同是中國讓你維持關係」，而台灣還要付錢當冤大頭，等於賠了夫人又折兵；第三輸是若接受不合理的外交支援，經費在立法院預算審查也不會被接受，因為將變成外交轉內銷，成為國內困境。

鄭運鵬說，對於不合理的外交援助或建設，支持外交部做合理評估，若無條件被藉中需索，會是永遠的惡性循環，因此黨團贊成外交部的做法。

(中時 )